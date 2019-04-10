Duygusal yıpranma 'kırık kalp sendromu'na yol açıyor

Hakan Erikçi, kalbimizin beklenmedik ölümler, ayrılık, kaza ya da ani şoklar (piyango vurması) gibi ani duygu değişimlerinden olumsuz etkilendiğini söyledi. Bu duygu değişimlerinin hormonların da dengesini bozarak 'kırık kalp sendromu'na yol açtığını belirten Uzm. Dr. Erikçi, “Belirtileri de göğüste başlayan şiddetli ağrıya nefes darlığının eşlik edip kalp krizini taklit etmesidir. İyi yanı tehlikeli olmadığı gibi tedavi edilebilir olmasıdır” dedi.

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Hakan Erikçi, vücudumuzda sevginin, aşkın adresi kabul ettiğimiz hayati organımız kalbimizin ayarını ani yaşanan ciddi üzüntü ya da sevinçlerin bozabildiğine dikkat çekti.

Tıptaki adı “takotsubu kardiyomiyopatisi” olan kırık kalp sendromunun duygusal olarak yıpranan kişilerde daha çok görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Erikçi, hastalık hakkında şu bilgileri verdi:

“Beklenmedik ölümler, ayrılıklar, aldatılma, reddedilme, boşanma, trafik kazaları, aşırı korkma, ani şoklar (piyangodan ikramiye çıkması), aşırı üzüntü ve kaygı durumlarında vücudumuz hormonal tepkiler verir. Bu durumda çok fazla adrenalin ve noradrenalin hormonu salgılamaya başlayan vücutta bazı şikayetler ortaya çıkar. Kişiyi duygusal olarak çıkmaza sürükleyen olaylar kalbin işleyişini de etkiler. Stres hormonlarının salınımı artarken, mutluluk hormonu endorfin azalmaya başlar. Bu durum kalbin normal sürecini bozarak metabolizmayı olumsuz yönde etkilemeye başlar. Bu noktada yaşanan duygusal gerilimler, kalbi fiziksel anlamda yormaya başlar. Kırık kalp hastalığının en tipik belirtisi olan göğüste şiddetli ağrıya nefes darlığı eşlik etmeye başlar. Kalp krizi ile benzer belirtiler gösteren kırık kalp sendromu, genellikle kalp damarlarının sıkışmasına yol açacak kadar tehlikeli olmaz.”

“Benzer belirtiler gösterir, kalp kriziyle karıştırılabilir”

Hastaların, şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle acil servislere başvurduğunu kaydeden Uzm. Dr. Erikçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ağrı baskı, yanma tarzında olup aynen bir kalp krizini taklit eder. Ancak yapılan testlerde kalp krizi geçirmedikleri anlaşılır. Bu noktadaki en önemli ayrıntı, kalp krizi geçiren hastalarının damarları tıkalıyken, kırık kalp sendromu olan kişilerin damarlarının tamamen açık olmasıdır. Kalp krizine oranla çok daha kolay tedavi edilebilir, kırık kalp sendromunu tetikleyen duygusal durumların ortadan kaldırılması iyileşme sürecini hızlandırır. Kırık kalp sendromu kısa süreli ciddi kalp yetmezliğine neden olur ancak tedavi edilebilir. Çoğu hasta birkaç haftada tamamen iyileşir. Kırık kalp sendromuna yakalanmamak için ruhu ve zihni eğitmek, stres yönetimini doğru yapmak, duygusal faydalar sağlayacak kişilerle olmak, hobiler edinmek çok önemlidir. “