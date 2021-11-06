(Düzeltme) Fenomen bakkal katil oldu: Karısını ve sevgilisi olduğunu düşündüğü adamı vurdu

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişi, karısını ve gizli ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi av tüfeğiyle vurdu. Olayda adam hayatını kaybederken, ağır yaralanan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Alaçatı'da bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Cafer Sönmez (48), eve geldiğinde bahçede eşi Gülümser Sönmez (42) ile gizli ilişkisi olduğunu düşündüğü Burak Işık'ın (41) seslerini duydu. Bunun üzerine Cafer Sönmez ile eşi ve yanındaki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cafer Sönmez, evdeki av tüfeğiyle karısına ve Burak Işık'a ateş açtı. Gülümser Sönmez ve Burak Işık, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adam hastanede hayatını kaybetti, kadının durumu ağır

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cafer Sönmez'i yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk muayenesi yapılan iki kişi, ambulansla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burak Işık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Işık'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Av tüfeği ile ağır yaralanan Gülümser Sönmez ise hastanedeki tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Fenomen olmuştu

Öte yandan, olayı gerçekleştiren Cafer Sönmez'in geçtiğimiz yıllarda Çeşme Alaçatı'da en çok sorulan adreslerin yönlerini gösteren iki maketini yaptırarak adını duyurmuştu. Kendisi ile birebir aynı ölçülere sahip maketlerini yolun iki yönünü gösterecek şekilde yerleştiren Cafer Sönmez, 'Fenomen Bakkal' olarak tanınmıştı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cafer Sönmez'in emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.