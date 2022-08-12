Düzensiz göçte büyük artış: İlk 8 ayda 2021'i geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın paylaştığı verilere göre 2022 ayının ilk 8 ayında 874 düzensiz göç olayında 26 bin 864 düzensiz göçmen yakalanırken, olaylarla ilgili organizatör olduğu değerlendirilen 177 kişi yakalandı. 2022 yılının ilk 8 ayındaki rakamların 2021 rakamlarını geçmesi ise dikkat çeken detay oldu.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi sitesinde, geçtiğimiz yıl rakamlarının da kıyas alındığı 2022 yılının ilk 8 ayına ait düzensiz göç verileri paylaşıldı. 11 Ağustos 2022 tarihine kadar olan olaylar baz alınarak açıklanan verilerde, tüm denizlerde, deniz yoluyla yapılan göç esnasında meydana gelen ve arama kurtarma faaliyetleri icra edilen olaylara ait bilgiler yer aldı.

Sayılarda dikkat çeken artış

Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamaya göre 2021 yılında 848 olan düzensiz göç sayısının 2022 yılının ilk 8 ayında , 2021 yılında 23 bin 676 olan düzensiz göçmen sayısının ise 26 bin 864'e yükseldiği bildirildi. Düzensiz göç organizasyonları ile ilgili yakalanan organizatör sayısı ise 2021'de 113 iken bu sayı 2022'nin ilk 8 ayında 177'ye yükseldi. Öte yandan düzensiz göç olaylarında hayatını kaybeden göçmen sayısının 2021'de 15 olduğu açıklanırken, bu sayının 10'a gerilediği aktarıldı.

Müşterek yakalama verilerinde de artış var

Öte yandan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik, Jandarma ve Emniyet birimlerinin müşterek düzenlediği operasyon verileri de bildirildi. Açıklamaya göre, 2021 yılında yapılan müşterek operasyonlarda, 50 düzensiz göç olayında, 2 bin 256 göçmen ve 44 organizatörün yakalandığı bildirilirken, bu sayı 2022 yılının ilk 8 ayında 44 düzensiz göç olayı, bin 932 düzensiz göçmen ve 55 organizatör olarak kaydedildi.