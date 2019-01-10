E-ihracat ihracatın büyüme alanı olacak

Toplam ihracat içinde binde 3 pay alan e-ihracatta yeni hedef yüzde 5 olarak ortaya konuldu.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen “İzmir'den Tüm Dünyaya E-İhracat” isimli konferansta e-ihracat yapmak isteyen firmalara bilgilendirme yapıldı. Ege İhracatçı Birliklerindeki (EİB) toplantıda konuşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, e-ihracatın toplam ihracat içindeki payının henüz binde 3 seviyesinde olduğunu, e-ihracat treninin yeni kalktığını, bu oranın 2023'e kadar yüzde 5'e çıkacağının öngörüldüğünü, e-ihracat trenini kaçırmamak için harekete geçtiklerini dile getirdi.

“E-İhracat Eğitim Programı düzenleyeceğiz”

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda, Dijital.net ve eCommerce Forum'un katkılarıyla gerçekleştirilen “İzmir'den Tüm Dünyaya E-İhracat” konferansına Egeli ihracatçıların yoğun ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Zandar, “Türkiye'de e-ticaret pazarı 2013-2017 arası yüzde 32 büyüme kaydetti. 2018 sonunda 50 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. E-ticaretin toplam küresel perakendedeki payı yüzde 11 seviyesinde. Bunun da 2020'ye kadar yüzde 18'e yükselmesi planlanıyor. Bu etkinlikle e-ihracatın ülke ihracatına katkısını artırmasını amaçlıyoruz. Önümüzdeki haftalarda e-ihracat konulu üyelerimize yönelik detaylı bir eğitim programı uygulanması konusunda anlaştık. Bu eğitimleri de Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında organize edeceğiz” diye konuştu.

"Çok geç değil"

World eCommerce Forum Başkanı Ömer Nart ise Türkiye'nin e-ticaret serüveni hakkında bilgi verdi. Dünya üzerinde e-ticaretin payının hızla arttığını vurgulayan Nart, "Amazon'un 2017'deki cirosu yaklaşık 190 milyar dolar. ABD'nin e-ticaret pazar büyüklüğü ise 453 milyar dolar. ABD'de e-ticaret pazarının yüzde 45'i Amazon'dan geliyor" dedi. Türkiye'de e-ticarete geçtikten sonra başarıya ulaşmış firmalardan örnekler veren Nart, e-ticarete geçmeyen firmalar için geç olmadığını, bir an önce treni yakalaması gerektiğini dile getirdi.

E-ihracat yazılım teknolojileri

Açılış konuşmalarının ardından Dijitall.net Kurucusu Utku Kumral e-ihracat yazılım teknolojileri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Intern Patent şirketinin kurucusu Tolga Duman katılımcılara e-ihracatta marka hakları hakkında bilgi verdi. Markayı korumanın ilk adımda yapılması gereken önemli bir gereklilik olduğunun altını çizen Duman, dünya çapında marka patent sorunları ile karşılaşmış şirketlerden örnekler vererek, ileride böyle zor durumlara düşülmemesi için konunun ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya fenomenleri

Sosyal medya ve Influencer ile e-ihracat konusunda katılımcıları bilgilendiren Orkhan Isayev ise özellikle 25 yaş ve altındaki kitlenin satın alma tercihlerinde sosyal medya ortamında popülerliği olan sosyal medya fenomenlerinin oldukça etkili olduğunu belirterek, günümüzde geleneksel reklamların ya da reklam olduğu belli olan sosyal medya reklamlarının yeterince ilgi çekmediğini, bu nedenle yurt dışı pazarlara açılırken sosyal medya fenomenlerinden yararlanmanın etkili bir yol olduğunu söyledi ve çalışma süreçleri hakkında bilgiler verdi.

Öyküsünü anlattı

WorldEF CEO'su Ömer Nart'ın moderasyonunda gerçekleşen üçlü panelde ise e-ihracat alanında başarılı olan sefamerve.com şirketinin genel müdürü Ömer Balkaya ve e-bebek.com şirketinin e-ticaret direktörü Emre İlban konuk oldu. Balkaya, sefamerve.com'un milyonlarca müşteriye ulaşan uluslararası başarı öyküsünü izleyicilere anlattı ve günümüzde birçok sürecin çok daha kolay olduğunu, e-ihracata hem kendi sektörlerinde hem diğer sektörlerde yeni oyuncuları görmeyi çok istediklerini belirterek, “İhracat söz konusu olduğunda hepimiz aynı taraftayız” diye konuştu. Emre İlban ise e-ihracata yeni başlayacak halihazırda e-ticaret yapan şirketlerin, bu yeni operasyonda dikkat etmesi gereken noktaları vurgulayarak, lokalizasyonun, açılmak istenen ülkenin en önemli süreç olduğunu ifade etti.