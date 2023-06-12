E-ticaretin devleri İZTO'da buluşacak

İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO), pandemi dönemi ile hayatımızın merkezine giren e-ticaretin gelişmesi için Türkiye'de öncü olarak kurduğu “80. E-Ticaret Meslek Komitesi”, online ticaretin devlerini İZTO üyesi firmalarla buluşturacak. Toplam bin 499 üyenin faaliyet gösterdiği meslek komitesinin 14 Haziran Çarşamba günü düzenleyeceği organizasyonda e-ticaret firmalarından temsilciler, üyelerle avantajlı iş birlikleri geliştirecek.

İzmir Ticaret Odası, teknolojide yaşanan gelişmeler ile birlikte hızla ivme kazanan e-ticaret faaliyetlerinin gelişmesi, İzmirli firmaların bu konuda farkındalık kazanması için Türkiye'de öncü odalardan biri olarak, 2022-2026 döneminde “80. E-Ticaret Meslek Komitesi” kurdu. 7 ay önce faaliyete başlayan, üyelere yol göstermek ve İzmir'i e-ticaretin önde gelen kentlerinden birisi yapmak amacıyla çalışmalarına devam eden komite kısa sürede bin 499 üyeye ulaştı.

İZTO 80. E-Ticaret Meslek Komitesi, üyelerin önde gelen pazaryerleri ile etkileşimlerini güçlendirmek amacı ile 14 Haziran Çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri arasında İzmir Ticaret Odasında E-Ticaret Pazaryerleri ile Üyeler Arasında İkili İş Görüşmeleri organizasyonu gerçekleştirecek. Bu çerçevede pazaryerleri ile üyeler birebir görüşme imkanı sağlayacak. Organizasyona katılacak e-ticaret pazaryerleri ile İZTO arasında oluşturulacak iyi niyet protokolü çerçevesinde, İZTO üyeleri e-ticaret pazaryeri hizmetlerinden daha avantajlı şartlarda yararlanabilecek.

“Hedefimiz İzmir'i e-ticaretin önde gelen kentlerinden biri yapmak”

Geleneksel perakendeciliğe göre daha düşük maliyetle sürekli açık bir mağazaya sahip olan, tüketiciler açısından yüzlerce ürün seçeneğine hızlıca erişebilme imkanı sağlayan e-ticaretin, genel ticaretin tamamlayıcısı değil, günümüzde artık ticaretin kendisi olduğunu vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Her geçen gün genişleyen, yeni fırsatların ortaya çıktığı e-ticarete odamız üyelerinin ilgisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Üyelerimizin, bu konuda operasyonlarını, insan kaynaklarını ve altyapılarını yeniden şekillendirmek, faaliyetlerini genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz İzmir'i e-ticaretin önde gelen kentlerinden birisi yapmak” dedi.

2022 yılı itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 109 artışla 800,7 milyar TL olarak gerçekleştiğini belirten Özgener, “2022 yılında sipariş adetleri bir önceki yıla göre yüzde 43 artış ile 3 milyar 347 milyon adetten 4 milyar 787 milyon adede ulaştı. Hızla yükselen bu ivme e-ticaretin hayatımızdaki yerini net bir şekilde ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye'de öncüyüz”

80. E-Ticaret Grubu Komite Başkanı Mehmet Raşit Özsaruhan, “İzmir Ticaret Odası 80. E-Ticaret Grubumuz, Türkiye'nin ilkleri arasında yer alıyor. Oda-borsa bünyesinde kurulan öncü e-ticaret meslek komitelerinden biriyiz. İlerleyen süreçte yapacağımız çalışmalarla üyelerimizin gelişimine katkı sunmak en büyük amacımız. İlk organizasyonumuzun bu anlamda sektöre ciddi katkılar sağlayacağına, güzel iş birliklerine vesile olacağına inanıyorum” diye konuştu.