Eayk-Çeşme Marina Atatürk Kupası yarışları Çeşme'de gerçekleşti

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ve Çeşme Marina tarafından düzenlenen yılın son iki yarışından ilki, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü haftasına ithafen “EAYK-Çeşme Marina Atatürk Kupası” adıyla Çeşme Marina'da gerçekleşti.

13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşen yarışlarda 7 Destek, 21 IRC sınıfı tekne yerini aldı. Yarışın ilk günü, uzun zaman sonra sosyal mesafeyi koruyarak gerçekleştirilen ilk açık hava brifinginin ardından, yarışçılar havayı beklemek üzere parkura çıktı. Hava koşullarının elvermesini bekleyen tekneler, rüzgar durumunun değişmesi ile 13:30'da start aldı. Yetersiz rüzgar sebebiyle ve hakem kurulunun kararıyla yarış abondene edildi. Parkur dönüşü Çeşme Marina Kepler Marin'de gerçekleşen kokteylde bir araya gelen ekipler, her ne kadar yarışsız tamamlanan bir gün olsa da keyifli anlar geçirdi.

İkinci gün düşük hava şartlarında tekrar parkurda yerini alan tekneler, 3,5 saat süren beklemenin ardından A2 sosis rotada tek yarış yaparak günü tamamladı. Atatürk kupası yarışlarının birincileri, kupalarını 18-19 Aralık'ta gerçekleşecek ödül töreninde alacak.

EAYK-Çeşme Marina Komodoru Akif Sezer, “Geçtiğimiz kış sezonunda pandemi sebebiyle ertelenen birçok yarışın ardından, bir arada olmak tüm ekiplerimiz için moral yükseltici oldu. Pandemi dönemiyle whatsapp grubu üzerinden yapmakta olduğumuz brifinglerimizi tekrar açık havada sosyal mesafemizi koruyarak ilk defa bu yarış ayağında gerçekleştirdik" diye belirtti.

Çeşme Marina Genel Müdürü Bora Ergezgin de, şöyle konuştu:

“Katılımın yüksek olduğu Atatürk Kupasında sabırla bekleyen ve rüzgar elverdiğince yarışan ekipleri yeniden bir arada görmek bizi çok mutlu etti. Kararsız hava şartlarında start hattı ve parkur oluşturmak için çalışan hakem heyetimiz ve marina personelimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve kupa töreninin gerçekleşeceği bir sonraki yarışta sayının daha da artacağını ümit ediyoruz.”