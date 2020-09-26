EBA erişim noktaları 28 Eylül'de açılıyor

EBA erişim noktalarında hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilere destek oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası'nın farklı ilçelerdeki kurs merkezlerinde 10 EBA erişim noktasını, 28 Eylül Pazartesi günü ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz olarak erişime açıyor. EBA erişim noktalarında hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat edilecek.

Aylık 4 GB internet ve tablet desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi koşullarında başlayan 2020-2021 eğitim döneminde internete erişemeyen çocuklar için aylık 4 GB'lik 20 bin internet paketinden oluşan bir destek sağlayacak. Tableti ve bilgisayarı olmayan çocuklara 3 bin tablet dağıtılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak maddi imkansızlıklar içerisinde eğitim gören tüm çocukların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Eğitimden destek elimizi çekmeyeceğiz” demişti.