Ebeveynlerin eğitim paniğine uzmanlardan önemli tavsiyeler

Psikolog Aynur Düzgünel, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında eğitimin "yüz yüze" ve "uzaktan" iki parçalı hale gelmesinin velileri "virüs kapar mı?", "İnternetten derslerini iyi öğrenebilir mi?" ikilemine soktuğunu söyledi. Bu dönemi çocukların eğitim hayatında boş geçen, kayıp yıl olarak nitelendirip panik yapmanın doğru olmayacağını belirten Düzgünel, "Çocuğum derslerinden geri kalacak yerine 'çocuğuma derslerinde nasıl yardımcı olabilirim?' daha sağlıklı bir düşünce tarzıdır. Ebeveynlere düşen, kaygı oluşturan düşüncelerle baş etmek ve sorun odaklı değil, çözüm odaklı olmaktır" dedi.

Kent Alsancak Tıp Merkezinde görevli Psikolog Aynur Düzgünel, pandeminin hayatı her açıdan ve her alanda etkilediğini, eğitimin de bundan payını aldığını vurguladı.

Pandeminin seyrine göre eğitimin verilme şeklinde değişiklikler yapıldığını belirten Düzgünel şunları söyledi:

"Çocukları okula giden velilerin bazıları 'Çocuğuma virüs bulaşır mı?, Kendini yeterince koruyup kollayabilir mi?' kaygısında. Bazıları ise 'Çocuğum uzaktan eğitim aldığında derslerinden geri kalır mı?', 'Uzaktan eğitim ders konularını iyi anlaması için yeterli olur mu?' şeklindeki endişelerinden dolayı huzursuz. Ebeveynler çözüm odaklı olmalı. ‘Eyvah çocuğumun eğitim hayatı mahvoldu' şeklinde düşünmek ve olumsuz bir bakış açısı geliştirmek, çocuğu da olumsuz etkileyecek, motivasyonunu düşürecektir. Oysa ebeveynlere düşen, çocuğunu eğitim almaya, derslerine odaklanmaya motive etmek ve ortamı en iyi eğitim alabileceği şekilde düzenlemektir. 'Çocuğum derslerinden geri kalacak' yerine 'Çocuğuma derslerinde nasıl yardımcı olabilirim? Başarılı olması için neler yapabilirim?' daha sağlıklı bir düşünce tarzıdır."

Düzgünel'den tavsiyeler

Öte yandan Psikolog Düzgünel, ebeveynlere durumu kabullenmeleri önerisinde bulundu. Anne babalardan olumsuz bakış açılarını değiştirmelerini isteyen Düzgünel, uzaktan ve yüz yüze eğitimin artılarını görmelerini tavsiye etti. Düzgünel, önerilerini “Çocuğunuzun kaygıları ile ilgili onunla konuşun, evinizde okul düzeni sağlayın, kendisinden her gün dersleri ile ilgili geribildirim isteyin, çocuğunuzun gününü birlikte planlayın, ders aralarında çocuğunuza hareket olanağı sağlayın, boş zamanlarınızı birlikte değerlendirin, onun sosyalleşmesine olanak sağlayın” başlıkları altında sıraladı.