Ebru Akel ile Reiki Uzmanı Demir, mutluluğun sırrını anlattı

Başarılı sunucu Ebru Akel, Reiki Uzmanı Özlem Demir ile İzmir'de gerçekleştirdiği sohbette hayatta mutlu olmanın sırlarını anlattı.

İzmir'de çalışmalarını sürdüren Reiki Uzmanı Özlem Demir, ünlü sunucu Ebru Akel ile birlikte MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi ziyaretçilerine keyif dolu saatler yaşattı.

Reikinin evrensel bir enerji olduğunu anlatan Demir, "Reiki Japonların bir şifa tekniğidir. Reikici olmak için üstün yeteneklerimizin olmasına gerek yoktur. Söz bir büyüdür. Konuştuğumuz her kelime evrene gidiyor ve bize ‘evet' olarak geri dönüyor. Bu yüzden kullandığımız kelimelere çok dikkat edelim. Zihnimizden geçen her cümle bir frekanstır. O yüzden düzgün cümleler kuracağız ve kötü cümleler kullandığımız zaman ‘iptal' diyeceğiz. ‘İptal' dedikten sonra yerine ‘sevgi' koyacağız" dedi.

Mutlu ve huzurlu olmanın şifrelerini anlatan Demir, "Evrene verdiğimiz olumlamalar da çok önemlidir. Sabah uyandığınızda şükürle başlayabilirsiniz. Sabah uyandığımızda bir bardak suya ‘kendimi çok seviyorum', ‘kendime teşekkür ediyorum', ‘kendimden özür diliyorum', ‘kendimi affediyorum', ‘geçmişimi huzurla geride bırakıyorum' diyerek huzurla güne başlayabiliriz" diye konuştu.

Göz önünde olduğu için bazı anlarda hastalandığını, burnunun akmaya başladığını ifade eden Ebru Akel de, "Üzerimde fazla göz olduğu zaman eve giderim; hastalanırım, tansiyonum düşer, burnum akmaya başlar. Hayatınızda bir şeylerin sizi sıkıştırdığını, gözlerin üzerinizde olduğunu hissettiğiniz, enerji düşüklüğü yaşadığımız noktada bir şeyler için koruma kalkanına ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu koruma kalkanını yaratmanız kendinizin elinde. Ben de reiki ile tanışarak bunu başardım" şeklinde konuştu.