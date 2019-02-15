Ebru Durmuş'a büyük onur

Estetik plastik cerrahi konusunda İzmir ve Türkiye'de adından övgüyle bahsettiren Op. Dr. Ebru Durmuş, İstanbul'da 'Altın Rehber TV Yılın En'leri'nde ‘Yılın En İyi Plastik Cerrahı' ödülüne layık görüldü.

Altın Rehber TV, Türkiye'nin önde gelen firma ve iş adamlarının yanı sıra siyaset, magazin, sanat dünyasından birçok seçkin kişinin katıldığı 'Altın Rehber TV Yılın En'leri' ödüllerinde İzmirli Plastik Cerrah Ebru Durmuş'a anlamlı bir ödül verdi. 'Yılın En'lerinde ‘Yılın En İyi Plastik Cerrahı' ödülüne layık görülen Op. Dr. Ebru Durmuş ödülünü, İstanbul'da düzenlenen törenle aldı.

Bu yıl 6.'sı düzenlenen organizasyonda kürsüye çıkmaktan onur ve gurur duyduğunu belirten Op. Dr. Ebru Durmuş Plastik ve Estetik Cerrahi Kliniğinin sahibi Op. Dr. Ebru Durmuş, “Bu benim değil, ekibimin başarısıdır” dedi. Bir çok kriter dikkate alınarak bu ödüle layık görüldüğünü belirten Durmuş, “İstatistikler, hasta yorumları, hasta beklentileri, takip ve tercih edilme oranları göz önüne alınarak ‘Yılın En İyi Plastik Cerrahı' ödülü veriliyor. Bu konudaki başarımız sonrası yetkililer bizi de aralarında görmek istediklerini söylediler. Onur duyduk, kabul ettik. İstanbul'a gidip ödülümüzü aldık, çok mutluyuz. Bizim için gurur verici bir şey. Tüm ekibim adına ödülü aldım, çünkü bu ekibimizin başarısıdır. Tek başına yapılacak bir başarı değil. Yaptığımız iş çok zor. Baştan sona, hemşirelerimizden klinik müdürümüze, estetisyenlerimize kadar bu önemli bir iş ve yapılan tek hata işinizi kötü anlamda lanse edebiliyor. O yüzden hepimiz zincir şeklinde birbirimize kenetlendik, çok güzel profesyonel bir ekiple işlerimizi yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz. Gücümüzü, bizim her zaman yanımızda olan çalışma arkadaşlarımız, hastalarımız ve ailelerimizden alıyoruz. Bizi bu güzel ödüle layık görenlere de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.