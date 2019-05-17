EBSO, 100 büyük firmayı açıkladı

Ekonomik gelişmeleri de değerlendiren EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Belli bir zaman kaybettik, belki daha kaybedeceğiz ama bir şekilde yoluna girecek. Ama bu durumda sanayici de epey yara aldı” dedi. Yorgancılar ayrıca, "Moralinizi bozmayacaksınız. Bir sürü kriz gördüm. Bu uzun sürdü ama geçecek. Bu da geçecek" diye konuştu.

EBSO tarafından 2018 yılında üretimden satışlar kriterine göre 100 büyük firma, düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Çalışmayı, üretimden satışlara göre 37 yıldır gerçekleştirdiklerini, 2018'de bir yöntem değişikliği olduğunu belirten Yorgancılar, merkezi İzmir'de olan firmaların üretim rakamlarını değerlendirmeye aldıklarını, üretimi dışarıda olan ancak vergisini İzmir'de ödeyenlerin çalışmaya dahil edilmediğini, İzmir'de istihdam sağlayan, üretip vergisi veren firmalara göre yapılan bir çalışma olduğunu söyledi. Yorgancılar, 2018 sonunda 81 firmanın kar beyan ettiğini, bunların 26'sı yabancı sermaye olmak üzere 58'inin AR-GE yaptığını, 19'unun da 2018 bilançolarını zararla kapattıklarını beyan ettiklerini kaydetti. Öte yandan üretimden satışlar itibariyle 100 büyük firmanın yüzde 79.7'si; kimya, gıda ve demir-çelik-metal-döküm sanayide yoğunlaştı. İlk 10 firma ise 100 büyük firmanın üretimden satışlarının yüzde 57'sini gerçekleştirdi.

"Üretim yoksa kalkınmak hayal”

Yorgancılar, toplantıda Türkiye'deki gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu. "Üretim yoksa kalkınmak hayaldir" diyen Yorgancılar, "İşsizliği 8.4'e kadar düşürmüştük. 85 milyon nüfusumuzda yüzde 6, yüzde 7, yüzde 7,5 işsizlikle çok rahat bütçemizde idare etme imkanımız var ama işsizlik 2 ayda 14.7'ye ulaştı. Büyüme ve sanayi üretimi endeksi düştükçe işsizlik yukarı çıkıyor. Türkiye'de yatırım yapılması gerekiyor” diye konuştu.

“Yatırım ortamının normalleşme sürecine girmesi gerekiyor”

Yerel seçimler hakkında konuşan Yorgancılar, “Yerel seçimlerin Mart sonunda biteceğini tahmin ettik. Piyasa kendini buna göre formatladı. Nisandan itibaren işlerin rayına gireceği konusunda beklenti içine girildi ama baktığımızda itirazlar sonucu YSK seçimlerin tekrarlanması kararını aldı. Karar sonucu 23 Haziran'da İstanbul seçimi gerçekleşecek. Ramazan ayı, bayram tatili ve seçim; bizi piyasada mayıs ve haziran aylarını kaybettirdi. Hangi müşteri ile konuşsam ‘seçim geçsin ondan sonra' diyor. Yatırım olacaksa ‘seçim bitsin ondan sonra' diyor. Odaklanılan yer seçimler oldu. Bizde ekonomi ikinci planda kaldı. Bir an önce reformların yapılıp yatırım ortamının normalleşme sürecine girmesi gerekiyor. Türkiye'deki sanayicinin beklediği bu” açıklamasında bulundu.

"Yeni hikaye yazmamız lazım"

"Türkiye, daha önce sağlanan hikayelerin sonucunda 169 milyar dolar ihracat yakaladıysa o desteklerin sonucunda oldu” diyen Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedef 500 ise bugün yeni hikaye yazmamız lazım. Dünyada değişim var. Yeni bir heyecan sağlayacağız. Ülkede bunu yapacak müteşebbis en büyük sermaye. Bugün ihracatın yüzde 92'si sanayi ürünlerin oluşuyor. 90'lı yıllarda bu oran tarım ürünlerinden oluşuyordu. Türkiye'de üretim dokusu da değişti. Bizim avantajlarımızın başında bu yatıyor.”

Yorgancılar, orta vadede katma değerli üretim ve dijitalleşmenin önemine vurgu yaparken, doğrudan yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini ve Eğitim 4'ün de çok önemli bir konu olduğu söyledi.

“Bu uzun sürdü ama geçecek”

Çevresine sık sık “Moralinizi bozmayacaksınız” dediğini belirten Yorgancılar, “45 yıldır iş hayatındayım, bir sürü kriz gördüm. Bu uzun sürdü ama geçecek. Bu da geçecek. Ama burada hepimizin birlik içinde olmamız gerekiyor. İki ittifakı var; Cumhur ve Millet. Kelime anlamları aynı. Aynıyız. Biz bir taneyiz. O mantıkla baktığımızda bu ülke uçar gider. Biz tek vücut olarak terörün karşısındayız. Tüm partiler bu ülkenin kalkınma ile ilgili her türlü konuyu konuşup doğruyu bulma mecburiyetinde. İşlerin düzeleceğine inanıyorum. Belli bir zaman kaybettik, belki daha kaybedeceğiz ama bir şekilde yoluna girecek. Ama bu durumda sanayici de epey yara aldı" dedi.

Enflasyonla mücadele

Yorgancılar ayrıca, bankalar için stres testlerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini, banka bilançoların temizlenerek kredi kanalının sağlıklı zemine kavuşturulması, faizlerin düşmesi ve enflasyonla mücadelenin en öncelikli konu haline gelmesi gerektiğini belirterek, “Kamu İhale Yasası AB standartlarında uygulanmalı, kayıt dışı ekonomi minimize edilmeli. AB ile ABD ilişkileri güçlenmeli” ifadelerine yer verdi.

Üretimden satışlara göre ilk 10 firma şu isimlerden oluştu;

1- Tüpraş-İzmir Rafineri

2- Petkim

3- İzmir Demir Çelik,

4- Philsa Philip Morris

5- BMC Otomotiv

6- JTI Tütün

7- Özkan Demir Çelik

8- Kocaer Demir Çelik

9- Abalıoğlu Yem-Soya

10- Pınar Süt