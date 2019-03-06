EBSO Başkanı Yorgancılar'dan gençlere tavsiyeler

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu'nun "Zirve'19" seminerine konuşmacı olarak katılan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, gençlere, eğitimden girişimciliğe kadar birçok konuda tavsiyelerde bulundu. Yorgancılar, "Bundan 10 yıl önce dünyanın en değerli şirketleri petrol şirketleriydi; ama tamamen değişti. Şimdi teknoloji ve yazılım şirketleri dünyanın en değerli markaları. Bunların öne çıkması ve Ar-Ge harcamalarında ilk sıralarda yer alması, tesadüf olmasa gerek. Açık, güven veren kişilik ve çalışkanlıkla asla kaybetmezsiniz" dedi.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu'nun bu yıl dördüncüsünü düzenlediği ve iş dünyasından isimlerle öğrencileri buluşturan "Zirve'19" etkinliği, Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, gençlerle hem deneyimlerini paylaştı hem de gelecek hedefleri konusunda önerilerde bulundu.

Sanayi 4.0 süreci ile birlikte her şeyin akıllısını konuşur hale geldiğimizi belirten Yorgancılar, "İş yapış şeklimizden yönetim anlayışına kadar tüm süreçlerimizi etkileyen 'Sanayi 4.0' bizleri dijital bireylere, dijital fabrikalara, dijital şehirlere dönüştürmekte. Bu dijital dönüşüm, doğru hamlelerle bize de yeni fırsatlar yaratacak; ama eyleme geçmek zorundayız. Alın terini, akıl teri ile birlikte kullanamayan için zor bir süreç. Peki gençler, buna hazır mısınız? Kendinizi nasıl yetiştiriyorsunuz? Aldığınız eğitim dışında, zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendinizi geleceğe hazırlıyor musunuz? Bu soruların cevaplarını arayın. Robotlar, sizin belki de meslektaşınız olacak. Belki de sizin astlarınız olacaklar. Hazır mıyız? Hazır mısınız? Amazon, Apple, Google, Microsoft, Samsung. Her biri dünyanın en değerli markaları. Teknoloji şirketlerinin öne çıkması ve Ar-ge harcamalarında bu markaların ilk sıralarda yer alması, bir tesadüf olmasa gerek. Neden? Çünkü, akıl terini, teknolojiyle birleştirerek fark oluşturdular. Alın terini, akıl teri ile birleştirerek, gerçek değer yaratanlar, başarıyı yakalayanlardır. Hedefinizden asla vazgeçmeyin. Sabırlı, açık, güven veren kişilik ve çalışkanlıkla asla kaybetmezsiniz" diye konuştu.

"Yüksek teknoloji üretmemiz lazım"

170 milyar dolarlık ihracatımız olduğunu ifade eden Ender Yorgancılar, "100 dolarlık ihracatımızın 67 - 68 dolarını ithal ediyoruz. Bizim en büyük kaybımız burada. 2008 yılında 1,5 dolar olan kilogram değeri 2018'de 1,30 dolara geriledi. Sebebi ne? Biz yüksek teknolojili ürün yapamıyoruz. Orta teknolojili yapıyoruz. Örneğin; 1 milyar 137 milyon dolarlık oyun yazıp ihraç etmişiz. Burada sıfır maliyet, yüzde 100 yerli, tamamı bizim hanemize yazıyor, hiçbir bağımlılığımız yok. Keşke bu 10 - 20 - 30 olsa. Eğitimin neden çok önemli olduğunu vurgulamak istediğim nokta bu. Eğer ihracatta 100'ün 25 - 30 dolarını ithal eden olsak, cari açık problemimiz ortadan kalkar. Bu da eğitimle olacak. Yüksek teknoloji üreten eğitimi alacak, uygulayacak olan sizlersiniz. Büyük düşünmek lazım, heyecan duymak ve oluşturmak lazım; çünkü heyecan duyulmayan hiçbir iş başarılı olmuyor. Hayal edin, hata yapın, ama korkmayın?" diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

Etkinlikte ayrıca; Tchibo E-Ticaret Departmanı Yöneticisi Halil Soğukkanlı, Insider Kurucu Ortağı ve Finans Müdürü Ayşen Kargın, Arya Akademi Kurucusu Gülay Savaş, Girişimci Ataman Özbay, Bosch Süreç Müdürü Mehmet Kayhan, DreamsTalk A.Ş. Kurucusu Semih Yalman, Paket Taxi Kurucu Ortağı Raşit Emir Süer, Girişimci Psikolog Ferhat Aydın deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Eğitimci, Yazar, Senarist ve Oyuncu Mehmet Auf'un Zirve'19 etkinliği için hazırladığı 10 dakikalık video da gösterildi.