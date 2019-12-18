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Ece Seçkin "Bro" şarkısı ile İzmir'i sallayacak

Yaptığı şarkılarla dikkat çeken Ece Seçkin, İzmirli hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor.


En son çıkardığı "Bro" şarkısı ile müzik listelerinde üst sıralarda yer alan şarkıcı Ece Seçkin, İzmir'in gözde eğlence mekanı Zoom'da sahneye çıkacak. 20 Aralık Cuma gecesi sahneye çıkacak olan sevilen şarkıcı, şarkılarıyla olduğu kadar dans ekibi ve şovlarıyla da sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. İnternette izlenme rekorları kıran “Bro” şarkısını İzmir'de ilk kez seslendirecek olan Ece Seçkin, İzmirli hayranlarıyla bir araya geleceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

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