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Ece Seçkin yılbaşında Çeşme'de sahne alacak

Ünlü sanatçı Ece Seçkin yılın son gününde Çeşme’de sahne alacak.

Ünlü sanatçı Ece Seçkin yılın son gününde Çeşme'de sahne alacak.


Bu sene yılbaşında çalışacak ünlülerin isimleri birer birer belli oluyor. Açıklanan son isim Ece Seçkin oldu. Ünlü sanatçı yılın son akşamını Çeşme'de lüks bir otelde sahne alarak geçirecek. Ece Seçkin'in geceye özel performansıyla, elit misafirleri için çok özel bir program hazırladığı kaydedildi. Reges, a Luxury Collection Resort & Spa'da düzenlenecek gecede ünlü şarkıcıya caz yorumlarıyla İmge Mıngıroğlu ve DJ performansı eşlik edecek.

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