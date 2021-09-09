Ecrin'den Başkan Çalkaya'ya ziyaret

Kemik Kanseri tedavisi sırasında yaşadıklarını kitap yazarak anlatan ve kanser hastası çocuklara umut olan 11 yaşındaki Ecrin Aydoğ, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'yı ziyaret etti. Başkan Çalkaya'ya imzalı kitabını hediye eden Ecrin, kanser tedavisi gören çocuklara yapılan desteklerden dolayı da teşekkür etti.

Uşak'ta yaşarken 9 yaşında kemik kanseri hastalığına yakalanan Ecrin Aydoğ, İzmir'de tedavi olduğu süreci, hastalığı nasıl atlattığını ve kanserli çocukların yaşadıkları duyguları “Bir Ecrin Hikayesi” isimli kitabına taşıdı. Kısa sürede tüm kanser tedavisi gören çocuklara ve ailelerine umut ışı olan Ecrin Aydoğ, tedavisi tamamlandıktan sonra da gittiği her ortamda yaşanan tüm maddi ve manevi zorluklara rağmen mücadelenin bırakılmaması gerektiğini anlattı.

Tedavisi süresince annesi Pelin Aydoğ ile birlikte Balçova'daki İzmir Hasta Çocuk Evleri Gönüllülerinin tahsis ettiği evde konuk alan Ecrin, aldığı kemoterapi tedavisi nedeniyle yürümekte bile güçlük çekmesine rağmen mücadele azmini hiç yitirmedi. Küçük yaşına rağmen tavsiye üzerine gün gün yaşadıklarını yazıya döktü. Kanseri yendikten sonra hayali olan kitabı yazmaya başlayan Ecrin Aydoğ, kitabının basılmasının ardından kendisi gibi tedavi olan çocukları ve kendisine tedavisi sırasında destek olan kişileri ziyaret etmeye başladı.

Annesi ve İzmir Hasta Çocuk Evleri Gönüllüleri ile birlikte Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'yı da ziyaret ederek imzalı kitabını hediye eden Ecrin, Balçova Belediyesi'nin Onkoloji tedavisi gören çocuklara ve ailelerine desteklerinden dolayı Başkan Çalkaya' ya teşekkür etti. Ecrin ile tedavisi sırasında tanışan Başkan Fatma Çalkaya “Ecrin sadece kendisi gibi tedavi olan çocuklara değil bizlere de umut ışığı oldu. Yaşama azminin ne kadar önemli olduğunu anlattı. Biz, ilçemizde tedavi gören çocuklarımıza elimizden gelen desteği veriyoruz. Bundan sonra onlara Ecrin'i de anlatarak morallerini yüksek tutmaya çalışacağız” dedi.