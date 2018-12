Ege Toplantısı, iş insanı Bülent Eczacıbaşı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Enflasyon konusunu çok önemsiyoruz. Çok ciddi sorunları yol açabilir. Yüksek oranlara fırladığı zaman tekrar kontrol altına alınması çok zor" dedi.

Ege Toplantısı, bir otelde gerçekleştirildi. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın konuk olduğu toplantıya, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter ve yönetim kurulu ev sahipliği yaptı. Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmit Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk, EGİAD üyeleri ve iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Toplantının açılışında konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekten oluşması için Türkiye ekonomisinin kronik olarak devam eden yapısal sorunlarını ele alıp, bu sorunlar için doğru politikalar oluşturması gerektiğini kaydetti. İlter, "Bugün baktığımızda, nakit sıkışıklığı her sektörü etkiliyor. Bankalardaki kaynak sıkıntısı, bizlere finansmana erişimde güçlükler yaşatıyor. Kredi daralmasını en etkili şekilde hissediyoruz. 7-8 aylık dönemde faizler 12-13 puan, kur yüzde 40 arttı. Elektrik fiyatlarındaki yükseliş sanayicimizi zorluyor. Ekonominin can damarı olan KOBİLER için sorunlar daha da ciddi ve kritik boyutta. Kobiler, ödeme ve tahsilat sorunları, konkordatolar ve KDV sorunları dahil bir dizi sorunla boğuşuyor. Reel sektör, yüksek enflasyon ve TL'deki dalgalanma nedeniyle önünü görmekte zorlanıyor. Yüksek işsizlik ve enflasyon satın alma gücümüzü düşürmekte. Düşen talep ise şirketlerimizi daha da zora sokabilir" dedi.

"Ekonomiyi aile şirketleri sürüklüyor"

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ise ekonomilerin bel kemiğinin aile şirketleri oluşturduğunu söyledi. Aile şirketlerinde profesyonelleşmenin önemine değinen Eczacıbaşı, "Bugün profesyonelleşmeye inanmayan modern kuruluş yok. Kurumsallaşmanın başka yönleri var. Aile ile ilişkiler meselesi; yani aile bireylerinin profesyonel yöneticilik görevleri üstlendiği durumlarda görev ve sorumluluk kargaşalarının ortaya çıktığı şirketler için büyük bir tehlike olabiliyor. Kuşaklar arası geçiş oldukça bu tehlikenin kuruluşlar üzerinde etkisi görülüyor. Aile şirketleri bütün ekonomilerde çok büyük bir yer tutuyor" diye aktardı.

Konuşmasında Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ekonomik durumla ilgili de açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı, "Enflasyon canavarı karikatürü gözükmeye başladı; geçen gün bir mizah dergisinde uzun bir aradan sonra tekrar gördüm. Ekonomide dengeler bozuldu. Bunun yeniden sağlamlaştırılması gerekiyor. Başarıncaya kadar sıkı bir dönemden geçeceğiz" şeklinde konuştu.

"Enflasyon konusunu çok önemsiyorum"

Enflasyonun yüzde 9'lardan yüzde 25'lere çıkmasıyla zor bir sürece girildiği ifade eden Eczacıbaşı, "Enflasyon konusunu çok önemsiyor, çok ciddi sorunlara yol açabileceğini düşünüyorum. Hiçbir şekilde ihmal edilebilir tarafı olmadığını düşünüyorum. Yüksek oranlara fırladığı zaman tekrar kontrol altına alınması son derece güç oluyor. Bizler yüzde 50'nin üzerinde enflasyonu on yıllar boyunca yaşadık ve işlerimizi idare etmeye çalıştık. Konu uzaktan bakıldığı gibi basit değil. Onu yaşamamış olanlar şöyle düşünebilirler; 3 olmuş, 5 olmuş, 50 olmuş her şey yüzde 50 artığına göre fiyatları da ona göre arttıracağız; döviz kuruda ona göre artıyor, hesabımızı kitabımızı öyle yaparız. Öyle olmuyor; çünkü her şey aynı oranda artmıyor neyin ne kadar artacağını bilemiyorsunuz. Oynaklık ve belirsizlik çok büyük marjlarda oluyor" diye konuştu.

Eczacıbaşı, "Mutlaka ekonomik modelimizi değiştirmeliyiz. Dışarıdan borçlanarak büyüme modeline Türkiye'nin mutlaka son vermesi lazım. Cari açıktan kurtulmamız lazım. Dış kaynak oluşturarak büyümemiz lazım. Buradan hemen katma değerli ihracata geliyoruz oradan da inovasyona geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda İzmir ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Eczacıbaşı, şöyle devam etti:

"İzmir, çok özel bir yer. Hakkında pek çok şey söylenebilir. Türkiye'nin çok uygar bir köşesi. İzmir her açıdan zengin bir kent. İzmir, endüstrilerin merkezi olabilir; yani sanayilerde çalışan insanların akın akın geldiği, yerleştiği ve ortamı bulduğu bir merkez olmalı."