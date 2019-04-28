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Efeler Ligi Final Etabı: Arkas Spor: 3 - Fenerbahçe: 2

Efeler Ligi Play-Off Final Etabında serinin ilk 2 maçını kaybeden Arkas Spor, İzmir’de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup ederek seriyi 2-1’e getirdi.

Efeler Ligi Play-Off Final Etabında serinin ilk 2 maçını kaybeden Arkas Spor, İzmir'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi. 3 galibiyet elde eden tarafın şampiyon olacağı serinin 4. maçı 30 Nisan Salı günü yine İzmir'de oynanacak.



Salon: Atatürk Voleybol


Hakemler: Yavuz Akdemir, Cihat Küçükboyacı


Arkas Spor: Yiğit, Mustafa, Radke, Taht, Mert, Lagumdzija, Burak, Bravo, Muhammet, Hasan


Fenerbahçe: Klinkenberg, Oğuzhan, Ter Maat, Higaldo, Emre, Ulaş, Oğulcan, Ahmet, İzzet, Bertuğ


Setler: 23-25, 16-25, 25-22, 25-20, 19-17


Süre: 146 dakika (29, 30, 31, 29, 27)

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