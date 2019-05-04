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Efeler Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Efeler Ligi Play-Off Final Etabı son maçında Arkas Spor’u yenen Fenerbahçe şampiyon oldu.

Efeler Ligi Play-Off Final Etabı son maçında Arkas Spor'u yenen Fenerbahçe şampiyon oldu.


Voleybol Efeler Ligi'nde 2018/2019 sezonu şampiyonu Fenerbahçe oldu. 2-2 devam eden serinin 5. maçında Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, seride durumu 3-2'ye getirerek sezonu şampiyon olarak noktaladı. Karşılaşmanın ardından oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.



Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Spor Kompleksi


Hakemler: Ozan Sarıkaya, Yılmaz Duman


Arkas Spor: Yiğit, Mustafa, Radke, Taht, Hasan, Burak (Bravo, Muhammet)


Fenerbahçe: Klinkenberg, Oğuzhan, Ter Maat, Hidalgo, Emre, Ahmet (İzzet)


Setler: 14-25, 22-25, 19-25


Süre: 79 dakika (25, 29, 25)

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