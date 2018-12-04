Efes, 1 milyon ziyaretçiyi aşarak 2018'i önde kapattı

İzmir'de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinde, geçtiğimiz yıla oranla ziyaretçi sayılarında artış gözleniyor. Bu artış da oransal olarak Yamaç Evleri müzesi ön plana çıkarken, ziyaretçi sayısında Efes müzesi ise yılın ilk 10 ayında 1 milyon sınırını aşarak zirvedeki yerini koruyor.

Türkiye'de son dönemdeki turizm hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Birçok müze ve tarihi alanların bulunduğu İzmir'de de ziyaretçi sayılarındaki artış dikkat çekiyor. Kuruluşu M.Ö. 6000 yıllarına dayanan Efes Antik Kenti ise ziyaretçi sayısını önde götürüyor. UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti'ni 2018 yılının 11 ayında 1 milyonu aşkın kişi ziyaret etti. Efes'in dünya mirası listesine dahil edilmesi antik kentin tanıtımına katkı sağlarken, 1 milyon 310 bin 91 ziyaretçinin çoğunun yabancı olması dikkat çekiyor.

2 milyon 300 bin 964 kişi ziyaret etti, 2018'de zirve Efes'in

Yamaç Evleri Müzesi de verilere göre dikkat çeken yerler arasında yer alıyor. 221 bin 810 kişi ziyaretçi ağırlayarak ikinci sırada yer alan müzeyi ise Bergama'da bulunan Asklepios'un kenti olarak da bilinen Akrapol Kenti takip etti. Bu tarihi alan ise 138 bin 852 kişi ziyaretçi ağırlayarak üçüncü sırada yer aldı.

2018 yılının ilk 10 aylık döneminde ise İzmir'de bulunan müze ve ören yerlerini 2 milyon 300 bin 964 kişinin ziyaret ettiği gözlendi. Bakanlığın verilerine göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre İzmir'de bulunan müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayılarında yüzde 56'lık oranla artış olduğu görülürken, bu artış da oransal olarak Yamaç Evleri Müzesi ön plana çıkıyor.