Efes-2022'nin ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gece safhasında senaryo gereği işgal edilen bir adaya giden unsurlar, belirlenen hedeflere tam isabet vurarak karşıt kuvvet unsurlarını etkisiz hale getirdi. Tatbikatta bu yıl ilk kez kullanılan çok sayıda silah ve araç yer aldı.

TSK'nın en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gece safhası sona erdi. 37 ülkeden bin yabancı personel ve TSK unsurlarıyla birlikte 10 bin personelin katıldığı tatbikatın gece faaliyeti, senaryo gereği özel kuvvet timleri deniz ve havadan sızarak hedefleri vurarak etkisiz hale getirmesiyle başlarken, bölgeye intikal eden SAT ve SAS timleri keşif harekatı yapmasının ardından belirlenen hedefler taarruz helikopterleriyle vuruldu. Ön kuvvet harekatını destekleyen atışlar çerçevesinde hedefler, hava gücü ve havan silahlarıyla vuruldu. Tespit edilen sualtı mayınları da SAT ve SAS timlerince imha edildi.

Amfibi aldatma harekatı ve amfibi keşif harekatı başlatılırken, inme bölgesinde tespit edilen hedefler taarruz helikopterleri tarafından ateş altına alındı. Hava hücum harekatında karşıt kuvvet topçu atışlarıyla baskı altına alındı. Daha sonra inen birlikler düşman tanklarına tanksavar ile ateş açtı. Özel Kuvvetler Komutanlığı ise muharebe arama kurtarma görevini yaptı. Amfibi yükleme/bindirme yapan askeri unsurlarının hava taarruzuna maruz kalması sebebiyle belirlenen hava hedeflerinin hava savunma silahları ile vurulmasıyla birlikte gece faaliyetleri başarıyla tamamlanarak sona erdi.

Tatbikatta ilk kez kullanılan silah ve araçlar

Tatbikatın Kara Harekatında milli imkanlarla üretilen KNT-76 keskin nişancı tüfeği, taktik tekerlekli zırhlı araçlar (Kobra-2, Kirpi-2, Vuran), 106 mm havan, Proton Elic tünel tespit cihazı, Para OMTAS kuleli tekerlekli araç, KORNET (Kaplan), kaideye monteli cirit (Sipahi), patlayıcı madde şüpheli cisim imha aracı (Kirpi-2), Hava Hücum Harekatı'nda Akıncı TİHA, milli imkanlarla üretilen T-129 ATAK helikopterleri, S-70 ile 105 mm'lik obüs, 35 mm modernize çekili top ve ateş idare cihazı, Deniz Harekatı'nda Vurucu İnsansız Hava Aracı (VİHA), deniz karakol uçağı talim torpidosu, otonom sualtı aracı, Hava Harekatı'nda ise lazer güdümlü mühimmat ve hassas güdüm kitli mühimmat ilk defa kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanının yanı sıra diğer ülkelerden seçkin gözlemciler takip etti.