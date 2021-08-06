Efes Alan Yönetim Planı, UNESCO'ya sunulacak

Efes Alan Yönetim Planı Amaçlar Hedefler ve Eylemler Arama Konferansı Pamucak'ta düzenlendi. En son 10 yıl önce yapılan alan yönetim planı, tüm paydaşların katılımı ile güncellendi. Paydaşlardan alınan görüşler son haline getirilen plan Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla UNESCO Dünya Mirası Komitesi'ne sunulacak.

2015 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne bütün insanlığa ait ve üstün evrensel değere sahip kültürel bir miras alanı olarak giren Efes Dünya Miras Alanı'nın bütünlük içerisinde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve toplumun kültürel-eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla yerel, bölgesel ve ulusal paydaşlarla odak görüşmeler yapıldı. Dünya Mirası Alanı'nı ve tampon bölgesinin onaylı yönetim planının, sürdürülebilir bir yaklaşımla korunması, değerlendirilmesi ve toplumun ihtiyaçları ile buluşturulması amacıyla revize edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZKA desteği ile yürütülen alan yönetim planı güncelleme çalışmaları kapsamında son aşamaya gelindi.

Sunumlar yapıldı

Efes Alan Yönetim Planı Amaçlar Hedefler ve Eylemler Arama Konferansı Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in açılış konuşmasıyla başladı. Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci de bir açılış konuşması yaptı. Efes Müze Müdürü Cengiz Topal, İzmir Vakfı Proje Koordinatörü Ferdi Akarsu, Efes Alan Yönetimi Proje Danışmanı, Serdar M. Nizamoğlu proje bilgilendirmelerini yaptı. Efes'in koruma, kullanma dengesi gözetilerek bütüncül yaklaşımlarla korunması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde 2021- 2026 Alan Yönetim Planı'nın tamamlanması için tüm paydaşların katılımı ile düzenlenen arama konferansına Kaymakam Ekrem İnci, Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçe protokolü, alan ile ilgili yerel, bölgesel ve ulusal paydaşların katıldı. Arama konferansında düzenlenen dört oturumda Somut ve Somut Olmayan Kültür Mirasın Korunması Çalışma Grubu Sunumu, Miras Alanı Mekânsal Planlama Süreçleri Çalışma Grubu Sunumu, Sosyal ve Ekonomik Yapı Çalışma Grubu Sunumu, Ziyaretçi Yönetimi Çalışma Grubu Sunumu başlıklı sunumlar yapıldı.

“Selçuk'a ait”

Başkan Sengel, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Efes Antik Kenti, Ayasuluk Kalesi, Çukuriçi Höyük ve Meryem Ana Evi'nin Selçuk'a ait olduğunun altını çizerek yerel güç birliği vurgusu yaptı. Selçuk'un kesintisiz 8 bin 600 yıllık kesintisiz tarihine değinen Başkan Sengel, “Efes'i ve ören yerlerini Selçuk halkından uzaklaştırılacaksa, büyük balık küçük balığı yiyecekse biz bunu istemiyoruz. Sadece Filiz Ceritoğlu Sengel değil Selçuk halkı her zaman süpermarketlere karşı kahraman bakkalın yanında olmuştur. Efes Alt Kapı'da, Selçuk Belediyesinin olması oradaki esnafın ve halkın sigortasıdır. Efes'te yapılacak dükkânlar hem Selçuk Belediyesi olarak hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte biz yapmak istiyoruz. Biz her zaman ‘Efes Selçuk' diyoruz. Efes mücavir alan içerisinde bulunduğu Selçuk'a ait. Efes bizim. Tıpkı Ayasuluk gibi, Saint Jean gibi” dedi.

“Güç birliği oluşturmak zorundayız”

Uluslararası festivallerin yapılmasından, Osmanca üzümünün markası alınmasına, Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nın düzenlenmesinden, kentin Avrupa Bisikletçiler Federasyonu EuroVelo bisiklet rotasına dâhil olmasına, Avrupa Konseyi Kültürlerarası Şehirler Ağı'na üye olunmasından, EFEST, İlham Veren Kent markalarının alınmasına kadar her adımın kentin tanıtımı için yapıldığı belirten Başkan Sengel, “Bu kentte sadece bir kareye baktığınızda iç içe geçmiş birkaç dönem, birkaç kültür görürsünüz. Hem Ayasuluk Kalesi'ni, hem Saint Jean'ı hem de İsabey Camisi'ni aynı yerde görebilirisiniz. İşte bunları gösterebilmek için tüm bu yerlerde etkinlikler düzenliyoruz. Bizim için önemli olan halkın Saint Jean Bazilikası'na, Efes Antik Kenti'ne girmesidir. Halkın içinde yer almadığı, sahiplenmediği hiçbir organizasyonun, hiçbir yapının başarıya ulaşması mümkün değildir. Bu kentin bu kültürel mirasa sahip olabilmesi aynı zamanda bu değerlere sahip çıkabilmesinden geçiyor. Bir kentin olduğu yerden yönetilmesinden geçiyor. Bizim hep birlikte bir güç birliği oluşturmamız lazım. Bu arama konferansı bu güç birliğinin oluşturulması açısından çok önemli” diye konuştu.