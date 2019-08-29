Efes Antik Kentinde unutulmaz festival

Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, sanat severlerin yoğun ilgisiyle sürüyor. Tarihi bir mekanda gerçekleşen festival, dünyaca ünlü opera ve bale sanatçılarına ev sahipliği yapıyor.

2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali devam ederken, dünyaca ünlü opera ve bale sanatçılarını ağırlayan festival, izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin desteklediği festivalde bu kapsamda, 31 Ağustos'ta Genç Opera Yıldızları konseri ve 3 Eylül'de ise La Traviata Operası sanatseverler ile buluşacak.

Genç Opera Yıldızları konseri, saat 21.00'de başlayacak ve Efes Celsus Kütüphanesinde gerçekleşecek. La Traviata Operası ise Bornova Kültür ve Sanat Merkezinde sahne alacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından festival prömiyeri olarak sahnelenecek olan Verdi'nin bu ölümsüz eserinde, Türk sanatçıların yanı sıra 3 yabancı konuk solist de görev alacak.

Öte yandan festival biletlerinin, www.biletiva.com internet sitesinden, İzmir Elhamra gişesinden, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi gişesinden, Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nden, Çeşme'den, Selçuk Efes Müzesi'nden ve Kuşadası Kervansaray'dan temin edilebileceği öğrenildi.

Shining Star Awards'ın 2018 yılında düzenlediği ödül töreninde İzmir Salsa Kupası ile 'En Başarılı AVM' ödülüne layık olan MaviBahçe Alışveriş Merkezi, sanat, müzik ve dans dolu etkinlikleri İzmirliler ile buluşturuyor.