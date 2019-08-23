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Efes Festivali Çeşme'den başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 2.

Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivalinin açılışı, ünlü tenor Mario Frangoulis'in Çeşme'de verdiği muhteşem konser ile başladı.


Çeşme Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen festivali açılış konserini, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Aytül Büyüksaraç, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve çok sayıda sanatsever izledi.


2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivalinin açılış konserinde sanatseverlerle buluşan Yunanlı ünlü tenor Mario Frangoulis'e Yunanlı şef Lukas Karytinos yönetiminde, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik ederken, Soprano Aliki Chrysochou ise konuk solist olarak sahne aldı.


Ünlü tenor Mario Frangoulis, konseri sırasında yaptığı kısa konuşmada, böyle bir festivalde birlikte olmaktan duyduğu mutluluğunu dile getirerek, "Bu muhteşem atmosferde, Çeşme'de sizinle buluşmak harika bir duygu. İki yakanın kardeş insanları için sahnede olmak beni heyecanlandırıyor" dedi.


2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 24 Ağustos'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezindeki Şehrazat balesi ve 28 Ağustos'ta Efes Antik Ticaret Agorasında İspanyol Renkleri gösterisi, 31 Ağustos'ta Efes Antik Celsus Kütüphanesinde İizmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Genç Opera Yıldızları Konseri ile devam edecek. Festivalin kapanış konseri ise Bornova Kültür ve Sanat Merkezinde, Verdi'nin "La Traviata" operasının temsili prömiyeri ile sona erecek.

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