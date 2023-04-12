Efes Selçuk İklim Atölyeleri Nisan takvimi ile devam ediyor

Efes Selçuk İklim Atölyeleri Nisan ayı takviminde, Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda düzenlenecek atölyelere katılacak 7-14 yaş arası çocuklara ekolojik farkındalık ve küresel iklim krizine karşı duyarlılık kazandırılacak.

Efes Selçuk İklim Atölyeleri Nisan Ayı Takvimi boyunca 15 Nisan Cumartesi günü saat 12.30'da “Eko- Print Atölyesi”, saat 13.30'da “Dünyanın Geleceği Kutu Oyunu”, saat 14.30'da “Mask Atölyesi” düzenlenecek. 25 Nisan Salı günü 10.30 - 12.00 saatleri arasında Permakültür Atölyesi düzenlenecek. 29 Nisan Cumartesi günü saat 12.30'da “Ekolojik Yaşam Pratikleri Atölyesi” (ebeveynler için), saat 13.30'da Eko Masal Atölyesi, saat 14.30'da ise “Eko Sinema Atölyesi” düzenlenecek.

Atölyeler Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda gerçekleşecek. 7- 14 yaş arası çocukların katılımına açık olan atölyeler için katılım kontenjanla sınırlı olup atölyelerde yer almak isteyen çocukların aileleri kayıt ve bilgi için 444 8 892 ya da 0232 892 69 25/ 394 numaralı telefonlar üzerinden iletişime geçebilecekler.

Selçuk Belediyesi ile Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği'nin, Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği hibe desteği ile hayata geçirdiği, İzmir St. Joseph Lisesi ve İzmir Fransızca Öğretmenleri Derneği'nin destekleri ile zenginleşen Efes Selçuk İklim Atölyeleri Projesi çerçevesinde Ekim ayından bu yana düzenlenen atölyelere 886 çocuk katıldı.