Efes Selçuk'un 8 Mart programı belli oldu

Efes Selçuk Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde “Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır” temalı etkinlikler düzenliyor. Kortej yürüyüşü, tiyatro gösterisi ve kısa bir müzik dinletisi içeren programda Efes Selçuk Kadın Platformu üyeleri ve Efes Selçuklu kadınlar bir araya gelecek.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle kadın kent Efes Selçuk'ta farkındalık oluşturan etkinliklerin yer aldığı bir etkinlik programı düzenleniyor. Etkinlik programı kapsamında “Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır Kortej Yürüyüşü” 8 Mart Pazartesi günü saat 17.00'de Atatürk anıtı önünden başlayacak. Efes Selçuk Belediyesi Tiyatro Grubu oyuncularının oynadığı, Gülhan Ayhan'ın yazıp yönettiği “Korkma” adlı tiyatro gösterisi saat 19.30'da Ahmet Ferahlı Parkı'nda seyirciyle buluşacak. Tiyatro gösterisinin ardından saat 20.00'de Efes Selçuk Belediyesi Kent Orkestrası'nın kısa müzik dinletisi ile son bulacak. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tüm kadınları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenecek “Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır” temalı etkinlik programına davet etti.