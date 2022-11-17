Efes Tarlası Yaşam Köyünde çiftçi eğitimleri sürüyor

Zeytin Ağacı Budama Eğitiminin ardından son olarak Efes Tarlası Yaşam Köyünde Nar Ağacı Budama Eğitimi düzenlendi. Eğitimde, nar ağacının genel özellikleri, tescillenmiş nar çeşitleri, nar ağaçlarında uygulanan budama yöntemleri ve tercih edilen budama yönteminin ağaçta nasıl uygulanacağı ile budama sırasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda eğitmen Ziraat Yüksek Mühendisi Deniz Aksoy tarafından çiftçilere bilgi verildi. Eğitimin sonunda 27 katılımcı sertifikalarını aldı.

Tarım ekonomisinin ve üreticinin güçlendirilmesi amacıyla Ziraat Mühendisleri Odası ve bir belediye arasında hayata geçen ilk bütünsel iş birliği protokolünün sonucunda başlayan eğitimler Efes Tarlası Yaşam Köyünde Kasım ayı süresince her Cuma 10.00 - 17.00 saatleri arasında devam edecek.

Kasım ayı içersinde Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde 18 Kasım Cuma günü Şeftali Ağacı Budama Eğitimi, 25 Kasım Cuma günü ise Mandarin Ağacı Budama Eğitimi düzenlenecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitimlere katılmak isteyen üreticiler SELBİM üzerinden 444 8 892 veya 0232 892 69 25/394 numaralı telefonlar üzerinden bilgi alarak eğitim için kayıt yaptırabilecekler.