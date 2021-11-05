Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde doğal beslenme anlatıldı

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde düzenlenen söyleşiye katılan Diyetisyen Dicle Dilan Salman, mevsiminde doğal beslenmenin önemini ve bağışıklık sistemini güçlendiren etmenleri katılımcılara anlattı. Salman, "Doğal beslenmek ve mevsiminde beslenmek, vücudumuzun ihtiyaçlarını daha fazla karşılıyor" dedi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde, "Mevsiminde Doğal Beslenme ve Bağışıklık Sistemini Güçlendirme Yolları" konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye konuşmacı olarak Diyetisyen Dicle Dilan Salman katıldı.

Beslenmenin temel bir insan hakkı olduğunun altın çizen Salman, "Beslenme en kısa tanımıyla vücudumuz için gerekli olan besin maddelerinin tüketilmesidir" dedi.

Mevsiminde doğal beslenmenin insan sağlığı ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için önemine değinen Salman, "Doğal beslenmek ve mevsiminde beslenmek, vücudumuzun ihtiyaçlarını daha fazla karşılıyor. Nasıl daha fazla karşılıyor. Vücudumuzun ihtiyaçları mevsime göre değişiyor. Doğa bize karşılık olarak ona göre besinler veriyor. Bu nedenle aslında mevsiminde beslenmek bizim ihtiyaçlarımızı çok daha fazla karşılıyor. Yaz mevsiminde vücudumuzun çok daha fazla suya ihtiyacı oluyor. Bu noktada doğa bize aslında sudan zengin besinleri veriyor. Karpuzu, şeftaliyi, kavunu, çilek, salatalık gibi sebze ve meyveleri veriyor. Bunların su oranları kışın yetişen ürünlere göre çok daha yüksek. Kış mevsimine bakacak olursak daha fazla üşürüz. Doğa da bize aslında nişastası daha yoğun sebzeleri veriyor. Ispanak, lahana, brokoli gibi. Kışın ayrıca soğuk ortamda aktifleşen mikroorganizmaların daha fazla artışıyla aslında vücudumuzun bağışıklık sistemi aslında daha fazla düşmeye başlıyor. Orada da C vitamininden zengin besinler çok daha fazla yetişiyor. Greyfurt, mandalina, portakal gibi" dedi.

Bağışıklığı vücudumuza dışardan gelecek tehlikelere karşı bir savunma mekanizması olarak tanımlayan Diyetisyen Salman, "Trans yağ ve şekerden uzak; tam tahıllı, bitkisel proteinlerden zengin sebze ve meyve içeren tabaklarla bağışıklık sistemini güçlendirebiliriz. Tabağımıza baktığımızda tek renk varsa orada bir sorun vardır O yüzden renkleri arttırmak, biraz yeşil katmak, biraz mor sebzeleri katmak, biraz tahıl eklemek, kuru baklagiller eklemek, eğer et tüketiyorsak biraz et eklemek, tabağımızı renklendirecek ve bu sayede belki üstlerine baharat eklemek eğer mide problemi yoksa bağışıklık sistemimizi geliştirmiş olacağız hem de sağlıklı bir vücuda sahip olabileceğiz" diye aktardı.