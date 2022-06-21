Efes Tarlası Yaşam Köyünde eğitimler sürüyor

Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Ziraat Mühendisleri Odası arasında imzalanan protokol kapsamında Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde düzenlenen eğitimde konuşmacı Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Hüseyin Akdemir katılımcılara tıbbi-aromatik bitkiler, bu bitkilerin sağlıkta, eko turizmde, gastronomide kullanımı ve yerel kalkınmadaki yeri hakkında önemli bilgiler verdi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin birçok alanda önemli olduğuna değinen Yüksek Ziraat Mühendisi Dr. Hüseyin Akdemir; “Tıbbi ve aromatik bitkilerin hem gastronomide hem tıpta hem de eko turizmde de yeri var. Efes Selçuk'u bu anlamda çok önemli buluyorum. Efes Selçuk tarihiyle bir turizm kenti olmanın yanı sıra bu tür bitkilerle eko turizmin de canlandırılabileceği bir bölge. Defne, safran, kekik, adaçayı, lavanta üretimine ağırlık verilerek eko turizm canlandırılabilir. Bu ürünler marka değeri kazanabilir. Efes Selçuk zaten tarihiyle kültürüyle bir marka. Bunun yanı sıra tıbbi- aromatik bitkilerle eko turizm açısından da kente ivme kazandırılabilir. Efes Selçuk'ta bunun alt yapısı var. Bugün Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde düzenlediğimiz bu eğitime katılanların önemli bir kısmı kadındı. Böylece kadın üretici sayısı da Efes Selçuk'ta bu bitkilerin yetiştirilmesi ile artabilir” dedi.

Pandemi sürecinde tıbbi ve aromatik bitkiler daha önemli hale geldiğini belirten Dr. Hüseyin Akdemir; “Bu bahsettiğimiz bitkilerin içinde birtakım uçucu yağlar bulunuyor. Bu uçucu yağlar bir antiviral, anti bakteriyel, antiseptik özelliklere sahip. Özellikle kekik, adaçayı, defne, safran, kimyon, anason, rezene, haşhaş, susam gibi bitkilerden bahsettik. Eğitimde bu bitkilerin üretim şekillerine değindik” dedi.

Eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifikaları verildi. Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda düzenlenecek eğitimler 24 Haziran'da Arıcılık Eğitimi ile devam edecek.