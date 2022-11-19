Efesli Herakleitos Felsefe Günleri sona erdi

“Niçin felsefe?” teması ile ikinci kez düzenlenen, etkinlik boyunca felsefe dünyasının duayen ismi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi başta olmak üzere felsefe adına önemli çalışmalara imza atan akademisyenler ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşen Efesli Herakleitos Felsefe Günleri felsefe severleri Selçuk'ta buluşturdu.

Türkiye Felsefe Kurumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Selçuk Belediyesi'nin kentin bileşenleri ile birlikte düzenlediği, felsefenin duayen ismi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin açılış oturumuna katıldığı Efesli Herakleitos Felsefe Günleri'nin ikinci gün etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için felsefe alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Nuran Direk'in katılımı ile ‘Çocuklar İçin Felsefe' etkinliği düzenlendi. 9-12 yaş arası çocukların katılımı ile düzenlenen etkinlikte çocuklar, Küçük Prens kitabı üzerinden çocuk davranışlarının nedenleri, hayal, gerçek, doğru, yanlış gibi kavramların üzerine tartıştılar.

İkinci günün bir diğer oturumu olan ‘Gençlerle Felsefe' başlıklı oturumda Gülşen Öz yönetiminde çoklu metin okumaları üzerine uygulama yapıldı. Efesli Herakleitos Felsefe Günleri'nin değerlendirme oturumuna katılan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Başta Türkiye Felsefe Kurumu ve değerli hocamız Prof. Dr. İoanna Kuçuradi başta olmak üzere tüm katılımcılara, katkı sunan, katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Umarım daha güzel bir şekilde tekrarları olur” dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel'in ardından Efesli Herakleitos Felsefe Günleri katılımcıları etkinliğe dair görüş ve önerilerini dile getirdiler.