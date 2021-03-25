Efesli Leylek'ten ustalara saygı

Derginin son sayısının kapağında Selçukluların yakından tanıdığı Avukat Sümer Büyüktosun yer alıyor. Prof. Dr. Şadan Gökovalı'nın son yazısı da Efesli Leylek'te.

Efesli Leylek'in beşinci sayısında “Efes Selçuk'un değerleri” teması, zengin bir içerikle birleşti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in, “Efes Selçuk: Ruhun Zamansız Yolculuğu” başyazısının yanı sıra Efesli Leylek bu ay Ayhan Özkaynak, Özgür Gökdemir, İbrahim Becer, Şerif Baykal, Mustafa Büyükkolancı, Sergun Ağar, Musa Baran, Semra Kadaifçioğlu Yeşil ve daha birçok önemli isimle uçuyor.

Derginin beşinci sayısında Selçuk'ta festivallerin düzenlenmesine ve kentin tanıtımına büyük emek veren, kentin sembol isimlerinden Avukat Sümer Büyüktosun ile ilgili bir yazı yer alıyor. Tarihçi Tolga Mert tarafından kaleme alınan yazıda geçtiğimiz Ekim ayında kaybettiğimiz Sümer Büyüktosun'un hayatına ilişkin önemli kesitler sunuluyor. Son sayısında Selçuk'un zengin değerlerini anlatan Efesli Leylek dergisinde yer alan bir diğer önemli isim bir süre önce hayatını kaybeden Prof. Dr. Şadan Gökovalı. Kültür bilgesi olarak nitelendirilen şair, yazar, eğitimci ve rehber Prof. Dr. Şadan Gökovalı'nın son yazısı da Efesli Leylek'te yer alıyor.

Efesli Leylek Dergisi, Selçuk Efes Kent Belleği'nden, belediye hizmet binasından temin edilebiliyor. Dergi ayrıca www.efeslileylek.com adresinden de online okunabilir.