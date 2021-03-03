'Efeslim Kart' bağışları eğitime desteğe dönüştü

Selçuk Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Efeslim Kart Projesi' ile kentte yaşayan 18 öğrencinin üniversite sınavına giriş harçları ödendi. Geçtiğimiz hafta Şehir Ödülleri Türkiye 2020'de Yılın Sosyal Alt Yapı Projesi Ödülü'nü alan Efeslim Kart eğitime destek olmaya devam ediyor.

"Dar Gelirliye Destek, Esnafa Can Suyu, Çevreye Dost, Eğitime Katkı" prensipleriyle hayata geçen Efeslim Kart ile evinde geri dönüştürülebilir atıkları biriktiren Selçuklular kentte yaşayan öğrencilerin eğitim hayatına destek oldu.

Selçuk Belediyesi, Türkiye'de kentlere dokunan kişi ve kurumların ödüllendirildiği Şehir Ödülleri Türkiye 2020'de Efeslim Kart Projesi ile en çok başvuru alan Umut Işığı Temalı Planlama Ödülleri Kategorisinde Yılın Sosyal Alt Yapı Projesi Ödülü'nü kazandı. İhtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra Selçuk'ta yaşayan tüm vatandaşlar Efeslim Kart'ı kullanabiliyor. İhtiyaç sahibi olmayan vatandaşlar, Efeslim Kart ile geri dönüştürülebilir atıkları biriktirerek, kartlarına yüklenen puan ile eğitime destek olmanın yanı sıra yerel esnaftan da alışveriş yapabiliyorlar. Efeslim Kart hayata geçtiği günden bu yana yerel dayanışma ve sosyal yardımlaşmaya katkı sunmaya devam ediyor.