EFEST 2021'de Edip Akbayram konseri

Selçuk'un kurtuluşunun 99. yıldönümü sebebiyle düzenlenen EFEST 2021'in son gününe, sanatçı Edip Akbayram'ın konseri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Selçuklulara gönderdiği mesaj damga vurdu.

Efes Selçuk'un kurtuluşunun 99. yıldönümü sebebiyle düzenlenen EFEST 2021 Sanatçı Edip Akbayram'ın konseri ile sone erdi. Edip Akbayram birbirinden güzel şarkılarını Selçuklularla birlikte söyledi. Sanatçının “Bekle Bizi İstanbul” şarkısının söylemesinin hemen ardından sahnede Başkan İmamoğlu'nun Selçuklulara gönderdiği kurtuluş günü mesajı yayınlandı. Mesajında Selçuk'un kurtuluşunun 99. yılını kutladığını belirten İmamoğlu; “Efes Selçuk'a İstanbul'dan selam olsun. Sizleri ve Filiz Başkanımı kucak dolusu saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 99. kurtuluş yıl dönümünüz kutlu olsun. Sizlerin bu güzel anında orada olmak isterdim. Edip Akbayram'ın “Bekle Bizi İstanbul” şarkısını Edip Akbayram ile birlikte hep beraber söylemek isterdim ama yanınızda değilim. Hepinizi çok seviyorum. Ülkemizin Selçuk'un yaşadığı o kurtuluş anlarını bir daha yaşamamasını, böylesi bir mücadeleyi asla vermemesini diliyorum. Bu mücadeleyi veren ve bizi bu özgür günlere taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet duygularımı iletiyorum. Bütün Selçuk halkını kucaklıyorum. Selçuk'un ilk kadın belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e de İstanbul'dan başarılar diliyorum. Yanınızdayız” dedi. Efes Selçukluları kurtuluş gününde mutlu eden mesaj dakikalarca alkışlandı.

Edip Akbayram'ı Selçuk'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Sengel; “Biz her zaman 'Güzel günler göreceğiz çocuklar' şarkısını söylüyorduk. Ve bugün ne mutlu ki bu şarkıyı Edip Akbayram ile birlikte söylüyoruz. Bu bizim hayalimizdi gerçek oldu. Ben bir siyasetçi olarak, her siyasetçinin yapması gerektiği gibi Edip Akbayram gibi fikirlere sahip olan, sözünün ve fikrinin arkasında olan ve sanatıyla kendini ortaya koyan ve varlığıyla mutluluk duyduğumuz bir sanatçının önünde bir siyasetçi olarak saygı ile eğiliyorum. Doğum günün kutlu olsun Efes Selçuk. Söz veriyorum ki Efes Selçuk'ta, İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da ve bütün Türkiye'de güzel günleri hep beraber göreceğiz." dedi.

Uzun yıllar sonra Selçuk'ta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Sanatçı Edip Akbayram; “Sayın Başkanıma da şunu söyledim; Burada bir kadın belediye başkanı olarak Filiz Hanım'ı görmekten bu ülkenin 50 yıllık sanatçısı olarak onur duyuyorum. Ülkemde Filiz Başkan gibi kadın belediye başkanlarımız çoğalırsa siyasete denge gelir, biraz daha seviye gelir, kültür ve sanata daha fazla önem verilir. Filiz Başkan gibi kültüre, sanata, kendini adamış, çok değerli bir başkanı olan Efes Selçuk çok şanslı” diye konuştu.

Üç kuşağın hafızasına kazınan şarkıları Selçuklular ile birlikte seslendiren Edip Akbayram konserini “Aldırma Gönül” şarkısıyla noktaladı.