EFEST başlıyor

30 ‘da belediye binası önünden EFEST Korteji ile başlayacak.

EFEST'TE üç gün boyunca müzik, performans, kültür sanat, gastronomi, hobi atölyeleri, çocuklar etkinlikleri, tiyatro- drama atölyeleri gibi etkinlikler ile kentin farklı noktalarında festival coşkusu yaşanacak.

EFEST'İN ilk günü olan 6 Eylül Salı günü saat 21.00'de Pazar Yeri ana sahnede Betül Demir bir konser verecek. Festival süresince Efes Selçuk'un yerel sesleri performanslarını sunacak, çocuklar için eğlenceli, eğitici atölyeler düzenlenecek, Efes Selçuk'un zengin mutfak kültürü katılımcılara tanıtılacak. Festival kapsamında yerel üreticilerin el emeği ürünleri de kurulan stantlarda satışa sunulacak.

Çevre ilçe ve illerden de birçok katılımcının yer alacağı festivalin son günü olan 8 Eylül'de Efes Selçuk'un kurtuluşu sebebiyle Yeni Türkü saat 21.00'de Pazar Yeri ana sahnede bir konser verecek.