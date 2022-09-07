EFEST'in ilk günü coşkuyla geçti

Selçuk'un kültür, sanat ve yaşam festivali EFEST başladı. “Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet” sloganıyla Efes Selçuk'un kurtuluşunun 100. Yılı kutlamaları kapsamında bu yıl 52. kez düzenlenen EFEST, muhteşem bir kortej ile başladı. EFEST ile kent sokakları renklendi, yerel ürünler katılımcılarla buluştu, esnafın yüzü güldü.

EFEST Korteji'ne, Efes Selçuk Belediyesi Tiyatro Grubu, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencileri, Köy Akademileri, Efes Selçuk Belediyesi halk oyunları ekibi, Efes Selçuk Belediyesi Gençlik Bandosu, Fenerbahçe Spor Kulübü A Milli Yüzme Takımı sporcuları, Efes Selçuk'un spor kulüplerinin sporcuları ve vatandaşlar katıldı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel meclis üyeleriyle birlikte EFEST Korteji'nde vatandaşları selamladı. Kent sokaklarını renkli balonlar ve Efes Selçuk Belediyesi Gençlik Bandosu ile renklendiren kortej Pazar Yeri'nde son buldu.

EFEST'İN açılış konuşmasını yapan Başkan Ceritoğlu Sengel; “Bu yıl kurtuluşumuzun 100. Yılı diye coşkuyla kutlayalım istedik. Çocuklarımız, yetişkinlerimiz, kardeş şehirlerden gelen misafirlerimiz ile birlikte 100 yıldır süregelen bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarımıza olan şükranlarımızla birlikte kutlayalım istedik. Festivalimize katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Dışardan EFEST sebebiyle buraya gelen, stant açan misafirlerimiz var. Efes Selçuk halkı bire bir bu festivale dahil oldu. Tam 100. Yıla yakışır bir şenlik olmasını ve her şeyden öte cumhuriyetin ikinci yüzyılına adım adım giderken aynı kararlılıkla, aynı duygularla, cumhuriyete ve Atatürk'e olan bağlılığımızla devam ettiğimiz yarınlarımız olsun. Festivalimiz hepimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel'in konuşmasının ardından Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekipleri zeybek gösterisi sundu. Efes Selçuk'un yanı sıra çevre ilçe ve illerden birçok el sanatçısı kurulan stantlarda yerini aldı. Üstün Üstündağ, Mehmet Çökmezoğlu ve Çağatay Burak Kesen çarşı içinde müzik performansı sundu. Çocuk oyunları ve atölyelerinin yer aldığı EFEST'İN ilk günü Sanatçı Betül Demir'in konseri ile sona erdi.