Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması ile şiddete dikkat çekilecek

Türkiye'nin önemli çizerlerinden Eflatun Nuri'nin anısına, bu yıl üçüncü kez düzenlenecek Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışmasının duyurusu İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Karataş Lokali'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla yapıldı.

Yarışmanın ana temasının bu yıl “Şiddet” olarak belirlendiğini açıklandı. Başkan Batur, "Şiddet bugün hayatımızın her alanında artık; kadına, çocuğa, hayvana şiddet. Neredeyse şiddet üreten bir toplum olduk" dedi.

Batur, "Geldiğimiz bu üzücü noktaya yarışmamızla, karikatürlerle de dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak istiyoruz. Şiddete karşı durmak, toplumda açtığı yaraları kamuoyunun gündemine getirmek bizim görevimiz. Sık sık yaşandıkça sıradanlaşmasına, sanki normalmiş gibi karşılanmasına asla izin vermeyiz. Gırgır, cuma günleri çıkardı ve bizim ilk işimiz onu almak olurdu. Türkiye'nin daha çok karikatür çizilen, daha çok karikatürist yetiştiren bir ülke olmasını umut ediyoruz” diye konuştu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen de, Başkan Batur'a kentin yararına olacak tüm projeleri daha da ileri götürdüğünü belirterek, Eflatun Nuri'nin adının yarışmayla yaşatılmasının çok önemli olduğunu da kaydetti.

Öte yandan, 3. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışmasına profesyonel ya da amatör her yaştan çizer, en fazla üç eserle katılabiliyor. Bu yıl sanatçıların eserlerini gönderebileceği son tarih 16 Aralık olarak belirlendi. Katılımcıların bu tarihe kadar eserlerini A4 boyutunda, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezine elden ya da postayla ulaştırmaları gerekiyor. Çizim tekniği serbest olan karikatürlerin, daha önce başka bir yarışmaya katılmış olabileceği; ancak ödül almamış olması şartı aranıyor. Bilgisayar ortamında hazırlanan eserlerin çıktılarında, sanatçının ıslak imzasının bulunması zorunlu tutuluyor.

Yarışma karikatürlerinden seçilen eserlerinde, belirlenen sanat galerilerinde sergileneceği ve bir albümde toplanacağı kaydedildi.

Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren karikatüristler ödüllerini 11 Ocak'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek gecede alacak. Yarışmada dereceye girenlere plaketin yanı sıra para ödülü de verilecek. Yarışma şartnamesine göre; birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük ödülü ise 2 bin TL olarak belirlendi. Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti özel ödüllerin yanı sıra üç yarışmacıya da bin TL başarı ödülü verecek. Jüri Özel Ödülü ile Mustafa Bora Özel Ödülünü kazanan yarışmacılar ise 750 TL ödül alacak. Ödüllerden biri de ulusal veya yerel gazetelerde yayımlanmış konu ile bağlantılı karikatüre verilecek. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye ise Konak Belediyesi'nin 0 232 484 53 00 numaralı telefonundan alınabileceği kaydedildi.