Eflatun Nuri'nin kazananları belli oldu

İzmir'de, Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) iş birliğinde ikincisi düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'na bu yıl 111 çizer, toplam 350 eserle başvuru yaptı. ‘Kentler ve Umutlar' temasıyla düzenlenen yarışmada seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda toplam 10 eser ödül aldı.

Hayata 2008 yılında veda eden usta çizer Eflatun Nuri anısına bu yıl ikinci kez düzenlenen ‘Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması' sonuçlandı. Bu yıl ‘Kentler ve Umutlar' temalı yarışmaya Türkiye'nin farklı illerinden 111 çizer katıldı. Her katılımcının en fazla üç eser ile yer aldığı yarışmada toplam 350 karikatür değerlendirildi. Çizim tekniğinin serbest olduğu yarışmanın seçici kurulunda; Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Diken, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Saymanı ve Karikatürist Sadık Pala ile Karikatüristler Bülent Arabacıoğlu, Zafer Güven, Mustafa Yıldız, Ömer Çam, Cemal İlkbahar ve Mete Erden yer aldı.

Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde toplanan seçici kurul yarışma şartnamesine uygun olduğu belirlenen eserleri tek tek değerlendirmeye aldı. Gün boyu süren toplantıda kurul üyeleri eserleri değerlendirmekte zorlandı. Her biri farklı tekniklerde olan karikatürler arasından oylama sonunda en fazla oyu alan eserler belirlendi. Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren 10 karikatürist önümüzdeki günlerde açıklanacağı, yarışmanın ödüllerinin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde düzenlenecek gecede verileceği kaydedildi. Yarışmaya katılan karikatürler arasından seçilen eserlerinde, sanat galerilerinde sergilenecek ve bir albümde toplanacağı belirtildi.

Konak Belediyesi 2. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye girenlere plaketin yanı sıra para ödülü de verilecek. Yarışma şartnamesine göre birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük ödülü ise 2 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti özel ödüllerinin yanı sıra üç yarışmacıya bin TL başarı ödülü verilecek. Jüri Özel Ödülü'nü kazanan yarışmacı ise 750 TL ödül alacak. Ödüllerden biri ulusal veya yerel gazetelerde yayımlanmış konu ile bağlantılı karikatüre verilecek. Yarışma sonuçları Konak Belediyesi'nin www.konak.bel.tr uzantılı resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak.