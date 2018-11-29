Efsaneler, Buca Belediyesi Spor Tesisleri'nin açılışındaki maçta buluşacak

İzmir'de, Buca Belediyesi Spor Tesisleri, Türk futbolunun birbirinden ünlü futbolcuları ve Buca'nın efsane futbolcularının katılacağı 'dostluk maçıyla' kapılarını açıyor. Tesis, Tümer Metin, Semih Şentürk, Ahmet Dursun, Tuncay Şanlı, Hasan Kabze, Tugay Kerimoğlu gibi birçok ünlü futbolcunun Buca'nın efsane futbolcuları ile yapacağı dostluk maçı ile 6 Aralık'ta kapılarını açacak.

Buca Belediyesi Spor Tesisleri için merakla beklenen gün geldi, çattı. Buca Belediyesi, kentte faaliyet gösteren 19 amatör spor kulübünün tesis sorununu Buca Belediyesi Spor Tesisleri ile çözdü. Yenigün Mahallesi'nde yaklaşık 15 bin metrekare alanda inşa edilen ve yılda 10 bin sporseverin faydalanacağı tesis, görkemli bir maçada ev sahipliği yapacak. Modern mimarisi ve eksiksiz donanımıyla dikkat çeken tesiste; standart ölçülerde bir futbol sahası, iki halı saha, 600 kişilik tribün, amatör spor kulüplerinin kullanımı için 25 adet ofis, soyunma odaları, duş üniteleri, eğitim faaliyetleri için derslik ve jimnastik salonu, hakem odaları, revir, 235 metre koşu parkuru ve kafeterya bulunuyor.

Efsaneler maçta buluşacak

Öte yandan, Türk futbolunun birbirinden ünlü futbolcuları ve Buca'nın efsane futbolcuları dostluk maçında buluşacak. Tümer Metin, Semih Şentürk, Ahmet Dursun, Tuncay Şanlı, Hasan Kabze, Tugay Kerimoğlu gibi birçok ünlü futbolcunun Buca'nın efsane futbolcuları ile yapacağı dostluk maçı, 6 Aralık'ta gerçekleşecek. Buca'nın efsanevi futbolcuları arasında yer alan; Sertan Vardar, Mustafa Bahadır, Koray Arslan, Kenan Aslanoğlu, Yakup Sertkaya, Sedat Allak, Cem Kargın, Orkan Yurtkoru, Engin Öğetir, Onur Yeniyurt, Ahmet Solakel, Aytekin Sümbül ve Hayrettin Demirbaş da maçta forma giyecek.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Buca'nın spordaki etkin gücünü daha da arttıracak, geleceğin futbol yıldızlarının yetişip, modern ve profesyonel imkanlarla spor yapabileceği tesisin spor kulüplerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayacak şekilde projelendirildiğini belirtti. Amatör spor kulüplerinin yuvası olacak tesisle sporun kalbinin Buca'da atacağını ifade eden Piriştina, görkemli açılış törenine tüm İzmirlileri davet etti.