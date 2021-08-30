Eftal Doğru Spor Tesisleri, yenilenen yüzüyle sporcularla buluştu

Eftal Doğru Spor Tesislerini yenilenen yüzüyle Selçuklu çocuklarla buluşturan etkinlik voleybol, basketbol ve futbol okulu öğrencilerinin performansları ile başladı. Öğrencilerin performansları katılımcılar tarafından beğeni ile izlendi.

Yenilenen Eftal Doğru Spor Tesislerinde düzenlenen etkinlikte konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; voleybol, basketbol, futbol kurslarına katılım gösteren 176 çocuğa ve antrenörlerine teşekkür etti. Selçuklu çocukların daha rahat ve temiz bir ortamda spor yapmalarına olanak sağlayan tesisin yenilenen yüzünü çok beğenen çocuklar da Başkan Sengel'e teşekkür etti. Selçuklu çocukların isteği üzerine tesisin yenilendiğini belirten Başkan Sengel, “Eftal Doğru Spor Tesislerine 1994 yılında dönemin belediye başkanı Kamil Subaşı tarafından, bir önceki belediye başkanı Eftal Doğru'nun adı verilmiştir. Bizim de bir mottomuz var; 'Geçmişi hisset, geleceği keşfet.' Geleceği keşfetmek adına geçmişe değer vermiş olan herkesi saygı ile anarak öncelikle Ahmet Ferahlı Parkımızı düzenledik. Şimdi de bu tesise yeniden hayat verdiğimizi düşünüyorum. Şimdi burası Eftal Doğru ismine yakışır hale geldi. Bu anlamda Selçuk'a değer katmış tüm belediye başkanlarına, tüm belediye çalışanlarımıza minnetlerimizi tekrar sunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Selçuk Belediyesinin önceki dönem belediye başkanlarından Eftal Doğru'nun açılışta bulunan kızı Külal Çukurova da, “Sevgili babam Eftal Doğru'nun adını yaşatmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Külal Çukurova'ya Başkan Sengel tarafından babası Eftal Doğru'nun bir fotoğrafı hediye edildi. Selçuk Belediyesi Yaz Spor Okulları antrenörlerine teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından Başkan Sengel, Külal Çukurova ve belediye meclis üyesi Dilek Yavaş Yolcu tarafından çocuklara da madalyaları takdim edildi.