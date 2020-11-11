Ege, aday araştırma üniversiteleri arasında en yüksek puan artışını yaşadı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin Performans Değerlendirmesi" raporunu yayımladı. Ege Üniversitesi, aday üniversiteler arasında performans artışı en yüksek üniversite oldu. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Kaliteyi ve yenilikçiliği önemseyerek; şeffaf, katılımcı ve rekabetçi yönetim anlayışıyla son üç yıl içinde tüm paydaşlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz yoğun çalışmaların başarılı sonuçlarını almaya devam ediyoruz" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin performansını değerlendirdiği, 2019 yılına ilişkin Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi çalışmaları, TÜBİTAK iş birliği ile tamamlandı. “Yeni YÖK” tarafından yükseköğretim sistemine kazandırılan “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında Ege Üniversitesi, 2017 yılında “Aday Araştırma Üniversitesi” olarak değerlendirilmişti.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde başlatılan “Araştırma Üniversitesi” olma hedefi doğrultusunda EÜ, son 3 yıldaki çalışmaları ile 11'inci sıradan 9'uncu sıraya yükselerek, araştırma üniversiteleri liginde yer alma hedefinin ilk ve en önemli basamağını aştı. Ege, 2017'de 24,44 olan puanını 2018'de 25,92'ye, 2019'da ise 33,43'e yükseltme başarısını gösterdi. EÜ, aday üniversiteler arasında son bir yılda en yüksek puan artışı gösteren üniversite oldu. Ege, 2019 yılı puan detaylarında ise 9.3 kapasite, 11.0 kalite, 13.0 iş birliği puanı aldı.

“Araştırma üniversiteleri ligine adımızı yazdıracağız”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından YÖK'ün İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında açıklanan Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri arasında 5 aday araştırma üniversitesi arasında yer almıştı. Geçen yıl YÖK'ün açıkladığı akademik kadro ve bütçe imkanları açısından desteklenen araştırma üniversitelerinin 2 yıllık performans değerlendirme sonuçları ve sıralamalarında ise 11'inci sırada yer almıştı. Yükseköğretim Kurulu bünyesinde oluşturulan 'İzleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde araştırma ve aday araştırma üniversiteleri yıllık olarak takip ediliyor. 2019 yılına ilişkin Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi çalışmaları TÜBİTAK iş birliği ile tamamlandı. Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri Araştırma Kapasitesi, Araştırma Kalitesi ve Etkileşim ve İş Birliği başlıkları altında 32 gösterge kapsamında değerlendirildi ve buna göre bir sıralama yapıldı. Üniversitemiz büyük bir sıçrama yaparak 33.43 puanla 9'uncu sırada yer aldı; ayrıca son bir yılda en fazla puan artışı gösteren aday üniversite olduk. Aday üniversite statüsünü aldığımız günden itibaren en büyük hedefimiz araştırma üniversiteleri arasında yer almak oldu. Çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda yoğunlaştırarak YÖK'ün koyduğu kriterleri tek tek yerine getirmeye başladık. TÜBİTAK kapsamında en çok proje yapan üniversite olduk. Bölümlerimizi ve laboratuvarlarımızı akredite ettik, etmeye devam ediyoruz. Sanayi kuruluşları ve diğer kamu kurumları ile iş birliklerimizi artırdık. Uluslararası alanda yapılan sıralamalarda ülkemizi temsil ederek adımızı dünyaya duyurduk. Ar-Ge ve inovasyon iklimini oluşturarak model ve patent çalışmaları yaptık. Yaptığımız çalışmalarla artık araştırma üniversitesi olma hedefimize her zamankinden daha yakınız. İnşallah 2021 yılında yapılacak değerlendirme sonucunda araştırma üniversiteleri ligine adımızı yazdıracağız” diye konuştu.