Ege Ajans 33'üncü yaşını kutladı

Türkiye'nin üniversite bünyesinde kurulan ilk akademik haber ajansı olan Ege Ajans, 33'üncü yaşını düzenlenen törenle kutladı. Törende konuşan Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Budak, “Üniversitemizde toplumu yakında ilgilendiren çok önemli bilimsel araştırmalar yapılıyor. Egeli bilim insanları ziraattan eğitime, sağlıktan spora, gıdadan tekstile, sanattan teknolojiye birçok alanda öncü çalışmalar gerçekleştiriyor. Birçok ulusal ve uluslararası başarılara imza atıyor. Şüphesiz yapılanlar kadar, yapılanların halkla paylaşılması, büyük önem arz ediyor. Bu noktada Ege Ajansa önemli görevler düşüyor” dedi.

Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ege Ajansın 33'üncü kuruluş yıl dönümü ve yenilenen haber ajansının hizmete açılması dolayısı ile Ege Ajans'ta bir açılış töreni gerçekleştirildi. Törene başta Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak olmak üzere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ersan, Prof. Dr. Canan Fisun Abay, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, medya temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"İletişim fakültemizin laboratuvarı"

Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak ayrı ayrı yayın hayatına devam eden Ege Üniversitesi Televizyonunu, Radyo Ege Kampüsü ve Ege Ajansı; EGEMM çatısı altında bir araya getirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Bizlerin sesi, gözü, kulağı olan ajansımızın fiziki bir takım sıkıntıları vardı. Bunları gidererek ajansımızı daha modern, daha çalışılabilir bir görünüme kavuşturduk. Yenilenen ajansımızın üniversitemize, İzmir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Ege Üniversitesinde toplumu yakında ilgilendiren çok önemli bilimsel araştırmaların yapıldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Budak, “Egeli bilim insanları ziraattan eğitime, sağlıktan spora, gıdadan tekstile, sanattan teknolojiye birçok alanda öncü çalışmalar gerçekleştiriyor. Birçok ulusal ve uluslararası başarılara imza atıyor. Şüphesiz yapılanlar kadar, yapılanların halkla paylaşılması, büyük önem arz ediyor. Bu noktada Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezine önemli görevler düşüyor. Üniversitemiz ile ilgili haberleri toplumumuz ile paylaşan Ege Ajans, hem iletişim fakültemiz öğrencilerinin uygulama birimi hem de üniversitemizin haber merkezi olarak görev yapıyor. Ajansımız, iletişim fakültemizin adeta laboratuvarı olarak işlev görüyor. Genç iletişimciler, aldıkları teorik eğitimleri bu laboratuvar ortamında uygulama imkanı buluyor. Öğrencilerimiz, eğitimlerini devam ettirirken bir yandan da haber üretimi içerisinde yer alıyor olmaları çok önemli. İşi mutfağında öğrenmek bu olsa gerek. Ajansımızda iyi işleyen bir sistem var. Gençlerimiz burada deneyim kazanarak sektöre profesyonel bir medya mensubu olarak adım atıyorlar” dedi.

“Emektar, örnek bir haber merkezi”

Dekan Prof. Dr. Dilek Takımcı ise Ege Ajansın, Ege Üniversitesinin bilgi ve birikimini basın aracılığıyla toplumla buluşturan emektar bir haber merkezi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Gazetecilik öğrencilerinin mesleğe dair ilk uygulama heyecanını yaşadıkları yerdir aynı zamanda. Ajansımız yenilenerek daha modern, daha ferah bir çalışma atmosferine kavuşmuştur. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak hocamıza hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Zira Ege Ajansın üniversitemizin basına açılan yüzü olarak daha konforlu bir çalışma ortamına sahip olması gerektiğini düşünmüş ve bu doğrultuda üniversitemizin potansiyelini harekete geçirmiştir. Rektör hocamızla ilgili bir anekdotu da dile getirmek isterim. Kendisi göreve ilk geldiği günlerde bir söz söylemişti ‘ben görev yaptığım yerlerde mutlaka fark oluştururum' demişti. Ege Ajans da bu fark oluşturmanın izlerini taşıyan birimlerden birisi oldu daha da olacağı inancındayım. Basın sektöründen temsilcilere de bizi kırmayıp geldikleri için ayrıca teşekkür etmek isterim. Sizlerin deneyimlerinden yararlanmanın öğrencilerimiz açısından çok kıymetli olduğunun altını çizmek isterim. Ajansımız yenilen fiziki şartlarının yanı sıra içerik olarak da daha da güçlenecektir. Gazete haberciliğinin yanı sıra öğrencilerimiz Ege Üniversitesi Televizyonunda her gün canlı yayın olarak haber programları da gerçekleştirmektedir. Ayrıca aylık olarak ‘Kalem' gazetesini çıkarmaya devam ediyoruz. Ege Ajansın bu günlere gelmesinde büyük emeği geçen başta gazetecilik bölümü hocaları ve Oğuzhan Kavaklı hocamıza teşekkürü borç bilirim."

Medya sektörüne nitelikli eleman yetiştiriyor

Ege Üniversitesinde eğitim gören genç iletişimcilerin adeta mutfağı olan Ege Ajans, üniversite ile medya kuruluşları arasındaki iletişimi 33 yıldır sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriyor. Ajans, üniversite bünyesinde gerçekleştirilen her türlü faaliyetin ve çalışmanın kamuoyu ile paylaşılması konusunda aynı heyecanla çalışmalarını sürdürüyor. Kalem gazetesinin de yayınını sağlayan Ege Ajans, EÜ Televizyonuna ve Radyo Kampüs Ege'ye de haber merkezi olarak hizmet veriyor. İlk mesleki deneyimlerini Ege Ajansta yaşayan pek çok mezun ise halihazırda medya sektörünün önemli kademelerinde görev alıyorlar. Başarısını istatistiki verilerle de kanıtlayan Ege Ajans, Ege Üniversitesinin 2018 yılı içerisinde medyada en çok konuşulan üniversiteler arasında yer almasını sağladı. Ege, Türkiye'nin tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında üniversite haberlerinin yayınlandığı gazetelerin erişimi, tirajı ve haber sayılarında 2018 yılında zirvede yer aldı. 2018 yılında EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezinin haber merkezi olarak görev yapan Ege Ajans tarafından üretilen bin 278 haber medyaya geçildi. Ege Üniversitesi basılı gazete ve dergilerde toplamda 15 bin 386 habere konu oldu. Ege Bölgesi üniversiteleri sıralamasında en çok haberi yapılan birinci üniversite olan Ege Üniversitesi; Türkiye genelinde internet medyası, gazete, televizyon ve dergilerde en çok haberlerine yer verilen ilk üç üniversite arasında yer aldı.