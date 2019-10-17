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Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği'nden Soyer'e ziyaret

Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği (EBİAD), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.

Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği (EBİAD), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.


Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği (EBİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Kaplan ve İzmir'in önde gelen Beşiktaşlı iş adamları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den eğitim odaklı sosyal projeler üretmek için destek istedi. Özellikle EBİAD üyeleri, İzmir'de yanan ormanlar için fidan ekimi ve "Masal Evi" projelerine katkı sağlayacaklarının sözünü verdi. Başkan Soyer de, ziyaretten memnun kaldığını, her iki projenin de hayata geçirileceğini belirtti. Ziyaret, Başkan Soyer'e 35 numaralı forma ve sanatçı Fatma Elvin Öztürk'ün tablosunun taktim edilmesi ile son buldu.

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