Ege Bölgesi Kariyer Fuarı için gün sayılıyor

Bu yıl Ege Üniversitesi (EÜ)'nin koordinatörlüğünde "Yetenek Her Yerde" temasıyla yapılacak ve öğrencileri iş ve staj imkanı için firmalarla buluşturacak olan "Ege Bölgesi Kariyer Fuarı" için hazırlıklar devam ediyor. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizin geleceğinde hayati rol oynayacak gençlerimiz için önemli bir fırsat sunacağına inandığımız fuarımıza tüm gençlerimizi bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteği ile Ege Üniversitesi (EÜ) koordinatörlüğünde düzenlenecek olan "Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'20" (EGEKAF) 20-21 Mart tarihlerinde Kültürpark Fuar Alanında gerçekleşecek. "Yetenek Her Yerde" temasıyla yapılacak fuarın hazırlıkları ise tüm hızıyla sürüyor. Ege Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da, fuara ilişkin açıklama yaptı.

Budak, "Devletimiz, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sadece öğrencilerimizin akademik gelişimlerini değil kariyer gelişimlerini de göz önüne alarak önemli projeleri hayata geçiriyor. Bu projelerden birisi de 'Yetenek Her Yerde' temasıyla, 2019 yılında yola çıkan bölgesel kariyer fuarlarıdır. Her bölgede gerçekleştirilen bu etkinliklerden biri olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı bu yıl 20-21 Mart 2020 tarihlerinde İzmir Kültürpark Fuar alanında Ege Üniversitesi tarafından bölgedeki diğer 16 paydaş üniversite ile ortak etkinlik yapmaları konusunda yetkilendirilmiştir. Ev sahibi ve koordinatör üniversitesi olarak hazırlıklarımızı kız kesmeden sürdürüyoruz. Ülkemizin geleceğinde hayati rol oynayacak gençlerimiz için önemli bir fırsat sunacağına inandığımız fuarımıza tüm gençlerimizi bekliyoruz" dedi.

Katılım için çağrılar devam ediyor

Öte yandan fuar hazırlıkları kapsamında ev sahibi üniversite görevini üstlenen Ege Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, fuara katılacak bölge üniversitelerinin rektörlerini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunuyor. Yine geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ın da katıldığı tanıtım toplantısında fuar ile ilgili yapılan hazırlıklar ve projeler basınla paylaşıldı.

Rektör Budak ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a yaptıkları ziyaret ile hazırlıklar hakkında bilgilendirmede bulundu. Fuara büyük önem veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden de öğrencilere ve firmalara katılım çağrısında bulundu.

Ege Bölgesindeki 17 üniversitenin katılacağı, iş ve staj imkanı arayan öğrencilerle firmaları bir araya getirerek mülakat ortamı oluşturacak olan fuar kapsamında, çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panellere ve firmaların insan kaynakları yöneticileri ile söyleşilere yer verilecek.

Fuarın en önemli etkinliklerinden birisi de düzenlenecek olan "Ege Bölgesi Ar-Ge Proje Pazarı ve Yarışması" olacak. Proje yarışmasına; fen-mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler olmak üzere 3 ana tema üzerinden başvuru yapılanabilecek. Üniversitelerde yürütülmekte olan ve/veya Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış olan, sanayiye uygulanabilir özgün çözümler getiren, nitelikli, gelecek vaat eden projelerin sanayiye tanıtılmasını amaçlayan etkinliğe katılanlara katılım belgesinin de verileceği ifade edildi. Yarışmaya katılma koşullarına ve başvuru tarihlerine ise “www.egekariyerfuari.org” internet sitesinden ulaşılabiliyor.