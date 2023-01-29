Ege Bölgesi'nin ihracatı 2022 yılında 31 milyar doları aştı

Ege Bölgesi'nin ihracatı 2022 yılında yüzde 11 artışla 31 milyar 417 milyon dolara çıktı.

TÜİK verilerine göre Türkiye?de en fazla ihracat yapan ikinci il olan İzmir yüzde 16 artışla 17 milyar 244 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatının yüzde 54?ünü gerçekleştirdi. İhracat, 2022'de yüzde 11 artış göstererek 31 milyar 417 milyon dolara çıktı. Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi, İzmir?in ihracatına 3 milyar 28 milyon dolarlık katkı sağladı. 2022 yılında Manisa 5,1 milyar dolarlık performans ortaya koyarken, Denizli yüzde 2 yükselişle 4,5 milyar dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Balıkesir?de 1 milyar dolara ramak kaldı

Aydın ve Muğla 2022 yılında 1 milyar dolar barajını aşarak rekora imza attı. Ege Bölgesi ihracatına Aydın yüzde 16 artışla 1,1 milyar dolar, Muğla yüzde 27 artışla 1 milyar dolar, Balıkesir yüzde 17 ivmeyle 934 milyon dolar, Kütahya yüzde 18 artışla 460 milyon dolar, Uşak yüzde 15 gelişimle 426 milyon dolar, Afyonkarahisar yüzde 5 artışla 401 milyon dolar katkı sağladı. 2022 yılında Ege Bölgesi?nin ihracat artış rekortmeni yüzde 27?lik sıçramayla Muğla oldu.

EİB, yüzde 12 artış sundu

Ege İhracatçı Birlikleri, 2022 yılında yüzde 12 artışla 18 milyar 297 milyon dolarlık ihracata imza attı. Demir ve demir dışı metaller sektörü 2,56 milyar dolar ve kimya sektörü 2 milyar 81 milyon dolarla 2 milyar barajını geçen sektörler oldu. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 1,62 milyar dolar, yaş meyve sebze ve mamulleri sektörü 1,25 milyar dolar, maden sektörü 1,2 milyar dolar, otomotiv yan sanayi sektörü 1 milyar 17 milyon dolar, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü de 1 milyar 1 milyon dolar ihracatla 1 milyar dolar barajını geçti.

EİB?te İhracatçı Birliği bulunmayan sektörlerden 2022 yılında 5,7 milyar dolar ihracat

EİB?te ihracatçı birliği olmayan diğer sektörlere bakıldığında; Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında temsil edilmeyen Egeli kimyacılar, 2022 yılını yüzde 13 artışla 2 milyar 81 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktı. Taşıt araçları ve yan sanayi yüzde 20 artışla 1 milyar dolar, elektrik elektronik sektörü 710 milyon dolar, makine ve aksamları 512 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 651 milyon dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 368 milyon dolar, gemi ve yat sektörü yüzde 40 artışla 49 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayi yüzde 239 artışla 311 milyon dolar, halı sektörü 60 milyon dolar, fındık ve mamulleri sektörü 24 milyon dolar, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 84 artışla 6 milyon dolar, değerli maden ve mücevherat ise yüzde 144 artışla 1,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB?te ihracatçı birliği bulunmayan sektörler 2022 yılında 5,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege Bölgesi Avrupa ülkelerinden Uzak Doğu?ya ihracat yapıyor

İzmir ve Manisa?nın ihracatında Almanya, Denizli?nin ihracatında Birleşik Krallık, Aydın?ın ihracatında İspanya, Muğla?nın ihracatında Rusya, Balıkesir?in ihracatında Irak, Kütahya?nın ihracatında İtalya, Uşak?ın ihracatında Çin, Afyonkarahisar?ın ihracatında ABD birinci sırada yer aldı.

İzmir?in ihracatında kimya sektörü lider

Kimya sektörü yüzde 14 artışla 2 milyar 473 milyon dolarlık ihracatla İzmir?de ihracatta lider sektör olurken, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü İzmir?in ihracatına 1 milyar 447 milyon dolarlık katkı sağladı. İzmirli çelik ihracatçıları yüzde 20 artışla 1 milyar 177 milyon dolarlık ihracat yaparken, otomotiv yan sanayi yüzde 22 artışla 922 milyon dolarlık, elektrik-elektronik sektörü yüzde 48 artışla 801 milyon dolarlık ihracat yaptı. Manisa?nın ihracatında lider sektör 2 milyar 258 milyon dolarla elektrik-elektronik sektörü olurken, Denizli?nin ihracatına en büyük katkıyı 1 milyar 329 milyon dolarlık tutarla hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü sağladı.

Sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı, tarım ihracatı 7 milyar dolara koşuyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ?2022 yılında EİB bünyesindeki 12 İhracatçı Birliğimizin 9 tanesi ihracatını artırdı. Sanayi sektörlerimiz EİB?nin ihracatına yüzde 8 yükselişle 10 milyar 359 milyon dolarlık, tarım sektörlerimiz ise yüzde 17 artışla 6 milyar 727 milyon dolarlık katkı sağlarken, madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 11 artışla 1 milyar 207 milyon dolara yükseldi. Demir-demir dışı metaller sektörümüz 2 milyar doları geçti. Bir diğer 2 milyar doları geçen kimya sektörü EİB bünyesinde temsil edilmesi gerektiğini bir kez daha ihracat rakamlarıyla ortaya koydu. 6 sektörümüz ise 1 milyar doları geçti? dedi.

İki tane Serbest Bölgenin İzmir?i en çok ihracat yapan ikinci il konumuna taşıdığını vurgulayan Eskinazi, ?Bölgemizin 2022 yılında ihracatı yüzde 11 artışla 31 milyar 417 milyon dolara çıktı. Bu ihracata en fazla katkı koyan ilk üç ilimiz İzmir, Manisa, Denizli oldu. 5 ilimiz milyar dolar barajını geçti. 2023?te bu başarıya Balıkesir?in de katılmasını bekliyoruz. Bugüne bugün Türkiye?de 13 il 3 milyar dolar üstü ihracat yapıyor. İki Serbest Bölgemiz 3 milyar 28 milyon dolar ihracat rakamıyla 68 ili geçmiş durumda. 2022 yılında Menemen ve Bergama ile iki yeni serbest bölge daha kazanmış olduk. 4 serbest bölge ile Türkiye?nin en çok ihracat yapan bölgesi konumumuzu daha da güçlendireceğiz? diye konuştu.

Jak Eskinazi, 2022 yılında 218 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirirken, 123 pazara da ihracatı artırdıklarını aktararak, "Almanya yüzde 8 artışla 1,9 milyar dolar, ABD yüzde 13 artışla 1,4 milyar dolar, İtalya yüzde 4 artışla 1 milyar dolar ile ihracatımızdaki ilk üç ülke arasında yer alıyor. 2022 yılı Ukrayna ve Rusya savaşı, enerji krizi, resesyon ihtimali, ekonomik belirsizlik nedeniyle hem küresel ekonomi için bir dönüm noktası hem de ekonomik krizin Türkiye?nin merkezine yerleştiği bir yıldı. Buna rağmen Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2022 yılı için belirlediğimiz 18 milyar dolar ihracat hedefimize Temmuz ayında ulaştık. Bu ortam değişmezse 2023 yılında ihracat rakamlarında mevcudu korumak bile başarı olacak. İhracat rakamlarında gerilemenin yaşanmasını kaçınılmaz olarak değerlendiriyoruz" sözlerine yer verdi.