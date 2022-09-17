Ege CUP Aliağa Petkimspor'un

ING Basketbol Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor ile Manisa Büyükşehir Belediye Spor, sezon öncesi Ege Cup 2022 Turnuvası'nın Final maçında karşı karşıya geldi. Final maçında Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 67-65 mağlup etmeyi başaran Aliağa Petkimspor turnuvayı birinci olarak tamamladı.

Salon: Aliağa Belediyesi

Hakemler: Alpe Altuğ Köselerli, Önder Yılmaz , Tolga Akkuşoğlu

Aliağa Petkimspor: Sılas Melson 15, Ege Arar 4, Omer Prewıtt 8, Meriç Kuntger 1, Jeremy Simmons14, Ömercan Engin, Nusret Yıldırım 6, Peyton Aldridgex 8, Dorukhan Engindeniz 11

Başantrenör: Burak Gören

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Oderah Anosike 2, Acar Şen 3, Ata Kahraman 2, John Danıel Roberson 6, Erdi Gülaslan 11, Pako Cruz 14, Berkay Siniroğlu 6, Tolga Kaan Birer5, Ogün Sevinç, Mustafa Baki Görür 7, Yiğit Baran Sarıkaya 5, Evan John Brunsima 4.

Başantrenör: Ceyhun Cabadak

1. Periyot: 12-19(Manisa Büyükşehir Belediye Spor lehine)

Devre: 32-36(Manisa Büyükşehir Belediye Spor lehine)

3. periyot: 51-52 (Manisa Büyükşehir Belediye Spor lehine)

5 faull Pako Cruz (Manisa Büyükşehir Belediye Spor)