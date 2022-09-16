Ege Cup: Merkezefendi Basket: 74 - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 94

ING Basketbol Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Basket Takımı ile Manisa Büyükşehir Belediye Spor, sezon öncesi Ege Cup 2022 Turnuvası'nın ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadele Manisa ekibinin 94-74 üstünlüğü ile sona erdi.

Turnuva yarın Aliağa Petkimspor -Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edecek.

Salon: Aliağa Belediyesi

Hakemler: Turgut Işık, Burak Durmuş, Dorukhan Kalyoncu

Yukatel Merkezefendi Basketi: Max Heidegger 26, Arca Tülüoğlu, Andrew Harrison 10, Chad Brown 11, Nikalaos Rogkavopoulos 12, Altan Erol, Tomas Gielo 5, Ayberk Olmaz 2, Burak Eşlik, Doğan Şenli 8, Bilgehan Diril

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Oderah Anosike 10, Ata Kahraman, John Danıel Roberson 10, Erdi Gülaslan 16, Pako Cruz 22, Berkay Siniroğlu 5, Tolga Kaan Birer 2, Ogün Sevinç 5, Mustafa Baki Görür 12, Yiğit Baran Sarıkaya 8, Evan John Brunsima 4

Başantrenör: Ceyhun Cabadak

1. Periyot: 17-23 (Manisa Büyükşehir Belediye Spor lehine)

Devre: 38-48 (Manisa Büyükşehir Belediye Spor lehine)

3. periyot: 57-72 (Manisa Büyükşehir Belediye Spor lehine)