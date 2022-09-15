Ege Cup'ta ilk maç Aliağa Petkimspor'un oldu

ING Basketbol Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Basket Takımı ile Aliağa Petkimspor, sezon öncesi Ege Cup 2022 Turnuvasında karşı karşıya geldi. Ege Cup 2022'nin ilk maçında Aliağa Petkimspor, Merkezefendi Basket takımını 78-73 skorla mağlup etti.

Turnuva yarın Merkezefendi Belediyesi-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edecek.

Salon: Aliağa Belediyesi Spor Salonu

Hakemler: Altuğ Köserlerli,, Tolga Akşitoğlu, Burak Durmuş,

Aliağa Petkimspor: Sılas Melson 15, Ege Arar 12, Omer Prewıtt 25, İsmail Cem Ulusoy 5, Meriç Kuntger 7, Jeremy Simmons 5, Ömercan Enginx 3, Nusret Yıldırım, Peyton Aldridge, Dorukhan Engindeniz 6.

Başantrenör: Burak Gören

Merkezefendi Belediyesi: Max Heıdegger 15, Arca Tülüoğlux 1, Andrew Harrisonxx 10, Chad Brown 8, Nikalaos Rogkavopoulos 12, Altan Erol 2, Tomas Gıelo 10, Ayberk Olmaz 11, Eyüpcan Öncü2, Burak Eşlik, Doğan Şenli 2

Başantrenör: Zafer Aktaş

1.Periyot:20-25 (Yukatel Merkezefendi Basket lehine)

Devre:37-38 (Yukatel Merkezefendi Basket lehine)

3. Periyot:60-63 (Yukatel Merkezefendi Basket lehine)