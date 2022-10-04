Ege Denizi açıklarında göçmen hareketliliği: 153 göçmen yakalandı, 68 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ve Foça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 153 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalanırken, Foça ve Dikili ilçeleri açıklarında ise Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 68 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Ekim tarihinde Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine hareke geçti. Hareketli lastik botu durduran ekipler, lastik bot içerisinde bulunan 58 göçmeni yakalandı. Ekipler, yine 3 Ekim'de Foça ilçesi açıklarında, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler hareketli yelkenli tekneyi durdurarak içerisinde bulunan 95 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Öte yandan ekipler, 3 Ekim tarihinde Foça ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki toplam 68 göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.