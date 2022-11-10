Ege denizinde göçmen hareketliliği

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, 54 düzensiz göçmen ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 9 kişi ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, 4 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 8 Kasım saat 08.45 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 düzensiz göçmeni kurtarırken, can salı içerisinde bulunan 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı.

Ekipler, aynı gün saat 03.05 sıralarında yine Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 54 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmek isteyen kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.