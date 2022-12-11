Ege derbisi Göztepe'nin

Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Manisa FK Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 1-0'lık skorla kazandı. İzmir ekibi, yaklaşık 1 aylık aranın ardından ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Müsabaka, Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 19.00'da başladı. Ege derbisini Tijanic 31. dakikada attığı golle Göz-Göz 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle yaklaşık 1 ay sonra ligde kazanmış oldu. Öte yandan Göztepe'nin seyircisiz oynama cezası nedeniyle İzmir temsilcisinin taraftarları müsabakayı stadyumdan takip edemedi.