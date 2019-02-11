Ege, dünya sıralamasında 125 basamak birden yükseldi

Ege Üniversitesi (EÜ), Dünya Üniversitesi Sıralama Merkezi'nin (CWUR World University Ranking) 2019 verilere göre, dünyadaki 30 bin üniversite arasında 616'ncı oldu. Bir önceki yıla göre 125 basamak birden yükselen EÜ, Türkiye'de ise 4'üncü sırada yer aldı.

Dünyanın en iyi bin üniversitesini belirlemek amacıyla; eğitim kalitesinden, mezun istihdamına, fakülte kalitesinden araştırma çıktılarına ve yayınların kalitesine kadar farklı alanlarda bağımsız değerlendirmeler yapan Dünya Üniversitesi Sıralama Merkezi'nin (CWUR World University Ranking) 2019 sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, dünyadaki 30 bin üniversite arasında bir önceki yıl 741'inci sırada yer alan EÜ, son bir yılda 125 basamak birden çıkarak 616'ncı sıraya yükseldi. Bir önceki yıl Türkiye sıralamasında 6'ncı olan EÜ, bu yıl 4'üncü sıraya yerleşti. Köklü bir geçmişe sahip EÜ'nün eğitim kalitesini her geçen gün arttırdığına dikkat çeken EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, araştırma üniversitesi olma hedeflerine ulaşmak için daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üniversiteleri teşvik etmesinin kendileri için önemli bir motivasyon olduğuna değinen Rektör Budak, “Cumhurbaşkanımız, ülkemizdeki üniversitelerin dünyadaki ilk 500 üniversite arasında yer almasının önünde hiçbir engel olmadığını daha önce ifade edip üniversitelerin eğitim kalitelerinin artması için önemli destek veriyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana üniversitemizin araştırma üniversitesi olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni yazılımlar ve otomasyon sistemlerinin yanı sıra, üniversitemizin eğitim alt yapısını güçlendirmek için önemli yatırımlar yaptık. Öğretim elemanlarımızın çalışmalarının daha görünür olmasını sağladık. Elde ettiğimiz bu başarı Ege Üniversitesi ailesinindir. Üniversitemizi daha üst sıralara taşımak için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Başarıda emeği bulunan herkesi kutluyorum” diye konuştu.